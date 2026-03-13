НА ЖИВО: Новият върховен лидер на Иран заплаши с откриването на нови фронтове на войната

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей - син на ликвидирания от ударите на САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей - отправи, макар и непряко, първа реч към обществеността, откакто бе избран за наследник на баща си на поста. В писмено послание той обещава отмъщение за убитите във войната, като казва, че Ислямската република „няма да се въздържи от отмъщение за кръвта на своите мъченици“. Като "мъченик" загина и Али Хаменей, заедно с още редица висши политически и военни фигури от режима.