Познат герой донесе рекордна титла на Европа от "Лейвър Къп"

Отборът на Европа триумфира на отборния турнир по тенис "Лейвър Къп" в Лондон! Триумфът бе подпечатан от световния №2 Александър Зверев, който нанесе последната загуба за състава на Света. Германският представител, който спечели титлите от Ролан Гарос и US Open през този сезон, се наложи със 7:6 (3), 6:3 срещу Лърнър Тиен от САЩ. 29-годишният Зверев осигури резултат от 13:5 и краен успех за Европа срещу Света в "О2 Арена".

Зверев подпечата успеха на Европа в "Лейвър Къп"

Водени от капитана Яник Ноа европейските тенисисти се нуждаеха от само две победи в последния ден на състезанието, за да си върнат ценния трофей. Мачовете в неделя носят по три точки, като отборът, достигнал първи 13 пункта, е краен победител. Спечелените двубои в петък и събота осигуряват съответно по една и две точки. Финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи (Италия) си партнира с чеха Якуб Меншик в откриващия мач за деня. Двамата доближиха тима на Европа само на една победа от титлата след успех в два сета с 7:5, 6:3 над Тейлър Фриц (САЩ) и Алекс де Минор (Австралия) от отбора на Света, с което преднината нарасна до 10:5.

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След това на корта излезе Зверев и надделя над Тиен, за да осигури рекордната шеста титла за състава на Европа. Германецът за четвърти път помогна на европейските тенисисти да триумфират в турнира, игран на твърда настилка. Той беше част от състава на Европа в Чикаго 2018, Женева 2019 и Бостън 2021 година. / БТА

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