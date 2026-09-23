Григор Димитров за Новак Джокович: "Не е лесно да гледаш как остарява и му е трудно"

Колкото и да не ни се иска, кариерите дори на най-големите величия в спорта имат край. Именно в този период са иконите на модерния тенис Новак Джокович и Григор Димитров. Сърбинът заема 11-ото място в Световната ранглиста, макар че е в края на професионалния си път в спорта, докато българинът имаше проблеми с контузии през последните години и е на далечното 123-о място. Димитров говори пред "Bolavip", като сподели мнението си за края на кариерата на Новак Джокович.

Григор Димитров: "Не е лесно да виждаш как Джокович остарява"

Ето какво каза Григор Димитров: "Днешните играчи в тениса са просто по-едри, по-силни и по-бързи, което е напълно естествена част от еволюцията на играта. Разбира се, не е лесно да виждаш как Джокович остарява и може би изпитва известни затруднения. Колкото и да си силен, от биологична гледна точка е неизбежно това да те застигне в даден момент.

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"Донякъде смятам, че така и трябва да бъде"

Природата си казва думата и това просто се случва. Когато си бил в професионалния спорт толкова дълги години, с всичките пътувания, смяна на часови зони и всичко останало, накрая това те настига. Донякъде смятам, че така и трябва да бъде. В живота има и други неща освен тениса. Ние просто бяхме поставени в тази позиция, на едно много привилегировано място. Чувствам се разглезен от съдбата и смятам, че всички ние трябва да се чувстваме така".

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