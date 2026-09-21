Григор Димитров отново нагоре в ранглистата, Иван Иванов с исторически пробив

Григор Димитров записа минимален прогрес в новото издание на световната ранглиста на АТР. Най-добрият български тенисист се изкачва с една позиция и вече заема 127-ото място с 472 точки, показва актуалната класация. 35-годишният хасковлия се завърна в националния отбор на България за Купа "Дейвис" след 11-годишно отсъствие. Димитров записа победа и загуба на сингъл при поражението на България от Дания с 2:3.

Иван Иванов чука на вратата на топ 500 в света

Пьотр Нестеров също бележи движение нагоре, като се изкачва с една позиция до №300 в света със 184 точки. Димитър Кузманов пък прогресира със седем места и вече е №358 с 143 точки. Най-сериозният пробив сред българите е на Иван Иванов. 17-годишният шампион от Уимбълдън и US Open за 2025 г. продължава да подобрява позицията си и достига ново най-добро класиране в кариерата си – №505 в света.

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В челото на ранглистата няма промени. Начело продължава да бъде Яник Синер, а италианецът е следван от останалите водещи имена в световния тенис. Александър Зверев и Карлос Алкарас допълват челната тройка.

Българите в топ 700 на световната ранглиста:

127. Григор Димитров – 472 точки

300. Пьотр Нестеров – 184 точки

358. Димитър Кузманов – 143 точки

505. Иван Иванов – 88 точки

523. Александър Донски - 84 точки

599. Илиян Радулов - 64 точки

609. Александър Василев - 62 точки

627. Янаки Милев - 58 точки

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