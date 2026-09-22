Григор влезе като фаворит на Чалънджъра в Сен Тропе, но отпадна още на старта

Григор Димитров приключи участието си на турнира "Чалънджър 125" в Сен Тропе още в първия кръг. Българската тенис звезда отстъпи на 22-годишния литовец Едас Бутвилас с 6:7(3), 3:6 и не успя да запише победа във Франция. Резултатът идва само няколко дни след участието му за България в Купа "Дейвис".

Григор Димитров загуби от 22-годишен литовец

Димитров получи "уайлд кард" за надпреварата в Сен Тропе и бе поставен сред фаворитите в турнира. Неговият съперник заема 198-ото място в световната ранглиста, като двамата се срещнаха за първи път в професионалния тур.

Първият сет премина без пробиви и закономерно стигна до тайбрек. В него Бутвилас натрупа преднина и след 7:3 успя да поведе в резултата. Димитров имаше своите възможности, но не успя да се възползва от тях в ключовите моменти.

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Българинът започна по-добре втората част и още в началото получи възможност да стигне до пробив при 40:15. Той обаче не успя да се възползва. Впоследствие Бутвилас взе подаването на Димитров за 4:3, а след това затвърди пробива си и се доближи до победата.

В деветия гейм Димитров опита да се върне в мача, но допусна две двойни грешки в решаващ момент. Той все пак създаде напрежение за съперника си, но Бутвилас запази самообладание и затвори срещата във втория си мачбол при 6:3.

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