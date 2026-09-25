Легендата Роджър Федерер посочи най-добрия тенисист в света

Легендата на тениса Роджър Федерер посочи най-добрия тенисист в момента. Феновете свикнаха на доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер, но ситуацията се промени през тази година. Испанецът се бореше със сериозна контузия в китката, която го извади от игра за четири месеца. Световният №1 също пропусна или отпадна рано от някои надпревари заради здравословни проблеми. Това даде възможност на Александър Зверев да спечели дългоочакваната си първа титла от Големия шлем на Ролан Гарос, а след това да триумфира и на US Open.

Федерер посочи най-добрия тенисист в момента

Въпреки контузията в коляното на Синер, която го извади от US Open, Федерер все пак посочи италианеца като най-добрия тенисист в ATP тура в момента. В интервю за "Eurosport" швейцарската икона заяви: "Бих казал, че е Синер, просто заради абсолютната доминация, която показа в турнирите от серията "Мастърс 1000". Той игра блестящо, докато не се контузи. А колко важна е контузията за нивото му на игра? Мисля, че когато се състезава, той е доказал, че е най-добрият. Ето защо заема това място в ранглистата."

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Федерер обаче смята, че Алкарас често показва по-високо ниво от своя италиански съперник: "Знаем също, че когато Карлос е в най-добрата си форма, той може би е... и бих казал, че е най-добрият тенисист в тура. Мисля, че и той го знае." Що се отнася до Зверев, Федерер е впечатлен от способността на германеца най-накрая да спечели онези дългоочаквани титли от Големия шлем през 2026 година. "А Саша най-накрая стигна там, където всички се надявахме, че един ден ще бъде. Той е шампион от Големия шлем. Може да се твърди, че ако двамата се изправят един срещу друг точно сега, Зверев може би ще има предимство, особено след като Карлос се възстановява от контузия. Така че това е спорно, но като се има предвид сезона, който Синер имаше, бих казал, че той е невероятно труден съперник."

Синер спечели първите пет турнира от серията "Мастърс" за годината, както и титлата от Уимбълдън. Алкарас, от своя страна, започна сезона си с триумф на Australian Open, но добави само още една титла - тази в Катар. Титлите на Зверев от Ролан Гарос и US Open са единствените трофеи, които е спечелил тази година, макар че без съмнение няма да го чуете да се оплаква от това.

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