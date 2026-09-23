Новак Джокович сбъдна мечтата на български тенисист (СНИМКИ)

Една от звездите на българския тенис имаше честта да прекара няколко дни на корта с легендата Новак Джокович. Родният тенисист Димитър Кузманов тренира няколко дни заедно със сърбина в гръцката столица Атина. Това бе част от подготовката на Джокович за предстоящото му участие на турнира от сериите АТП 500 в Пекин. Надпреварата в китайската столица ще започне на 30 септември. Това ще бъде първо участие за сърбина след отпадането му от първия кръг на US Open.

Мико Кузманов в компанията на Новак Джокович

След загубата на старта в Ню Йорк Джокович изпадна от Топ 10 на световната ранглиста за първи път от осем години насам. Както е известно, през последните години той измести фокуса си изцяло върху турнирите от Големия шлем и рядко участва другаде. Това се променя с решението му да се появи в Пекин и вероятно да натупа някоя друга точка. Голяма част от подготовката му премина в Атина, където живее, а през последната седмица тя бе в компания на българския тенисист Димитър Кузманов.

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Българинът сподели снимки с Джокович, изрази благодарността си към носителя на 24 титли от Големия шлем за последните дни и написа: "Слава Богу! Хвала Ноле! Благодаря ти за възможността не само да прекарам дни с теб и не само да тренираме, но и за нещо много по-важно. Затова да видя и да се уча на смиреността, отдадеността, вярата, професионализмът, човечността, милосърдието и отношението ти към спорта и живота! Мечтата ми да се докосна до най-великият тенисист в историята и един от най-великите спортисти за всички времена стана реалност! Бог е велик!"

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