Григор Димитров с изповед за изгубената магия: Част от мен напусна тениса

Първата ракета на България Григор Димитров сподели за отдалечеността, която изпитва през последните години в тениса. Като основен фактор Димитров посочва оттеглянето на Роджър Федерер и Рафаел Надал от професионалния тенис. Пред датското издание SpilXperten българинът заяви, че е загубил връзката си със спорта.

"Сега съм напълно честен с теб. През последните години се дистанцирах от ATP Тура. Все още съм на Тура, но се дистанцирах от това постоянно да следя каква е тенденцията, развитието на Тура."

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"Моят живот винаги е бил само тенис. Възрастта, разбира се, е просто число, но в нашия спорт това наистина означава много. Можеш да го видиш по всякакъв начин. Не става въпрос само за това, което се случва на корта, а за всичко. Става въпрос и за взаимодействията с другите играчи. Дори не познавам всички на Тура вече. Можем да се посмеем на това, но е малко тъжно", сподели той.

“Част от мен напусна тениса, когато Рафа и Роджър си тръгнаха. Всъщност съм провел този разговор с Новак, където говорихме за това как всички предизвикателства и пречки в онази ера… Няма да обиждам никого, но тази ера просто винаги ще бъде най-голямото предизвикателство, пред което съм се изправял."

"Не ставаше въпрос само за преследване, но и за надмощие и доминиране над тримата най-жестоки състезатели на всички времена. За съжаление, това усещане е трудно да се постигне сега, в напреднала възраст, и направо е кофти", добави още той.

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