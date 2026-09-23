"Алкарас и Синер не са достатъчно силни": Близък до Зверев разпали сериозен спор в тениса

Треньорът на Александър Зверев - Миша, който е и негов брат, отвърна на критиците, които поставят под съмнение успеха на германеца. Както е известно, Зверев спечели дългоочакваната си първа титла от Големия шлем в тениса на Ролан Гарос, а няколко месеца по-късно грабна и трофея на US Open. Междувременно игра и финал на Уимбълдън. Успехът му обаче беше омаловажен заради отсъствието и проблемите с контузии на водещите тенисисти Карлос Алкарас и Яник Синер.

Миша Зверев защити брат си от критиките

Зверев отбеляза най-успешния си сезон в кариерата по отношение на резултатите в турнирите от Големия шлем, като спечели трофея от Ролан Гарос след ранното отпадане на Синер и отсъствието на шампиона Алкарас. Италианецът пък пропусна надпреварата в Ню Йорк заради травма, докато Карлитос загуби на 1/4-финала, след като се завърна на корта след повече от 4 месеца. По тази причина успехите на Зверев бяха описани от феновете като резултат от отсъствието им, а не от нивото на самия германец.

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Миша отхвърли подобни твърдения, като заяви пред "Sport1", че Синер и Алкарас просто не са достатъчно силни, за да се опазят от травма, и похвали завръщането на Зверев след контузия през 2023 година: "Защо Алкарас и Синер не бяха там? Защото бяха контузени. Защо се контузваме? Защото, по някакъв начин, не си достатъчно силен. Или защото си прекалявал. Защото не си почивал, когато е било необходимо", обясни Миша, след което припомни как Саша се завърна през 2023 година: "Някои хора казваха, че той никога няма да се върне на нивото, на което беше преди. Вместо това той се завърна и игра така."

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