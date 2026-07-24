Карлос Алкарас и Яник Синер държат рекордната 25-а титла на Новак Джокович в ръцете си

Феновете на тениса продължават да се чудят колко дълго Новак Джокович възнамерява да играе и дали скоро ще се оттегли. 39-годишният тенисист вече е заявявал, че планира да сложи край на кариерата си след Олимпийските игри в Лос Анджелис. До началото на следващия най-голям спортен форум остават още две години, но последните изявления на сърбина, в които той подчерта, че моментът за оттегляне наближава, отново разтърсиха обществеността. Експерти и анализатори сега се чудят дали Новак наистина възнамерява да играе още дълго или ще потвърди оттеглянето си скоро.

Джокович трябва да разчита на чудо в опита си да спечели 25-а титла

Тенис журналистът Кевин Палмър се надява, че бившият номер едно в света ще играе още няколко години, като се основава на изявлението му, че възнамерява да се оттегли в Лос Анджелис след Олимпийските игри. Той все още вярва, че Новак Джокович има добри шансове да спечели титла от Големия шлем, особено ако най-големите му съперници изпитат проблеми. Добре известно е, че Яник Синер изпитва затруднения, когато играе при екстремна жега и в маратонски мачове, докато Карлос Алкарас често се бори с контузии. Макар това да не е морално осъдително, Новак Джокович със сигурност се надява, че съперниците му може да се сблъскат със същите проблеми през следващата година.

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"Когато Карлос отсъства, ако Синер се контузи, заболее, има проблеми с топлината или каквото и да е, Новак все пак остава вторият или третият фаворит за титлата в турнирите от Големия шлем, дори на възрастта, на която ще навърши 40 години догодина на Уимбълдън", заяви Палмър. По-нататък журналистът посочи, че Новак е срещнал сериозни проблеми срещу Яник Синер в 1/2-финала на "свещената трева" преди няколко седмици. Въпреки че резултатът 6:4, 6:4, 6:4 показва, че Новак Джокович е оказал някаква съпротива, той все пак загуби в три сета: "Гледах този полуфинал между Синер и Джокович и въпреки че резултатът не подсказва, че мачът е бил доста едностранен, Новак знаеше, че ще загуби. Мисля, че го осъзна почти още от средата на първия сет и просто не изглеждаше да има никакъв отговор. Не виждам как това ще се промени особено през следващата година."

"Сега му трябва много повече късмет и мисля, че точно в това положение се намира Новак. Трябва да отпаднат и Синер, и Алкарас. Вероятно му трябва Александър Зверев да се разболее от настинка. Трябва да се случат такива неща, за да има наистина шанс в Големия шлем", добави след това той.

Повечето хора не са толкова оптимистични, че Новак Джокович ще успее по магичен начин да повиши нивото си на игра в бъдеще и евентуално да спечели така желаната 25-а титла от Големия шлем, точно както повечето не са оптимистични, че сърбинът ще бъде особено доминираща фигура през следващата година. С напредването на възрастта е естествено да се очаква, че той може да претърпи спад във формата си. Въпреки това сърбинът е голяма загадка в спорта, така че никой сценарий не бива да ни изненадва.

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