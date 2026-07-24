ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 24.07.2026

Последният работен ден за седмицата е изпълнен с множество изключително любопитни спортни събития. Феновете на българския футбол ще могат да гледат на живо два двубоя – по един от Първа и Втора лига. Предстоят и свободните тренировки във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 преди Гран При на Унгария. Привържениците на тениса пък ще имат възможност да наблюдават турнирите в Кицбюел и Ещорил.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:55 Формула 3: Тренировка за ГП на Унгария, Диема спорт 3

13:30 Тенис: АТР 250 Кицбюел, МАХ Спорт 1

14:00 Тенис: АТР 250 Ещорил, МАХ Спорт 3

14:45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 19, мъже, Евроспорт 1

15:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4

17:05 Формула 2: Тренировка за ГП на Унгария, Диема спорт 3

18:00 Формула 1: Втора тренировка за ГП на Унгария, Диема спорт 3

18:45 Футбол: Берое – Хебър, Втора лига, Диема спорт

19:30 Порше Суперкъп: Тренировка за ГП на Унгария, Диема спорт 3

21.00 Плуване: Игри на Британската общност, Глазгоу, първи ден, Евроспорт 1

21:15 Футбол: Арда – Славия., Първа лига, Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, втори ден, Евроспорт 2