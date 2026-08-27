Астън Вила продава нападател в Саудитска Арабия: Заменя го с ненужен в Челси

Астън Вила започна разочароващо новия сезон във Висшата лига, като загуби с разгромното 0:4 от Брайтън. Една от големите липси за "виланите" беше именно на върха на атаката, където дългогодишният им голмайстор Оли Уоткинс отсъстваше. Причината беше, че той иска да заиграе в Саудитска Арабия. Това му желание ще се сбъдне, като Астън Вила ще го продаде на Ал Хилал и ще го замени с Николас Джаксън от Челси.

Астън Вила продава Оли Уоткинс

Оли Уоткинс ще премине в Ал Хилал срещу трансферна сума от 58.4 милиона евро, като в сдлеката има и 2 милиона евро под формата на евентуални бонуси. Той играе за Астън Вила от лятото на 2020 г., когато пристигна от Брентфорд срещу 34 милиона евро. От тогава Уоткинс записа 278 мача във всички турнири за "виланите", в които вкара 108 гола и даде 47 асистенции. С тях той спечели Лига Европа през миналия сезон.

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Николас Джаксън ще замести Уоткинс

Астън Вила изобщо няма да се бави на трансферния пазар, като от клуба вече са избрали заместник на Оли Уоткинс. Става въпрос за Николас Джаксън от Челси. Нападателят остана като нежелан в клуба, след като Жоао Педро зае титулярното място на върха на атаката. През миналия сезон той игра под наем в Байерн Мюнхен, а сега "сините" искат да го продадат. Астън Вила ще плати на Челси 47.5 милиона евро трансферна сума и евентуални 17.5 милиона евро под формата на бонуси, а между двата клуба е постигнато принципно споразумение.

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