Сериозен спад за Григор Димитров: Българинът е под №135 в света и без 'уайлд кард' за Рим

Григор Димитров получи неприятна новина, след като стана ясно, че няма да бъде директно в основната схема на турнира Internazionali BNL d’Italia в Рим чрез “уайлд кард” и ще трябва да премине през квалификациите, за да си гарантира участие. Надпреварата ще се проведе от 6 до 17 май на кортовете на Форо Италико.

Решението бе потвърдено от президента на италианската тенис федерация Анджело Бинаги, който обяви, че всички „уайлд кард“ покани са предоставени на местни състезатели. Сред тях са Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина, като при евентуално влизане на Белучи директно в схемата, шанс ще получи и Франческо Маестрели.

Положението на българина се влоши значително след ранното му отпадане от турнира в Монте Карло. Загубата още в първия кръг доведе до сериозен спад в ранглистата и той вече се намира извън топ 100, заемайки 135-та позиция. Това означава, че вероятно ще трябва да премине през квалификациите и за Ролан Гарос.

Утеха за Димитров е Мастърсът в Мадрид, който ще се проведе от 22 април до 3 май. Там той ще попадне директно в основната схема, тъй като записването за турнира се базира на по-ранното му класиране преди отпадането в Монте Карло. Въпреки това, бившият №3 в света е изправен пред сериозно предизвикателство - да постигне бързи победи, за да възстанови позициите си в световната ранглиста.

