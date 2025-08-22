Войната в Украйна:

След 29 години на най-голямата сцена: Българският тенис записа антирекорд в Големия шлем

За пръв път от 29 години България няма да има представител в основна схема на турнир от Големия шлем. Това стана факт, след като Григор Димитров се оттегли от мъжкия турнир на US Open заради контузия, а Виктория Томова не успя да прескочи квалификационните кръгове в Ню Йорк. Така за пръв път през 21-ви век българският тенис остана без представител, като за последно страната ни нямаше участник в основната схема на Мейджър турнир през далечната 1996 година, пише Фейсбук групата "Голове, метри, секунди".

България остана "капо" на US Open 2025 - край на 29-годишна серия от български участия в Големия шлем

През последните 29 години България неизменно имаше поне един представител на всеки един от четирите турнира в Големия шлем, като за този период са играли редица български тенисисти. Освен действащите Григор Димитров и Виктория Томова, в Големия шлем са играли Орлин Станойчев при мъжете, а при жените са се състезавали сестрите Малееви, Елена Пампулова, Павлина Стоянова, Любомира Бачева, Сесил Каратанчева, както и Цветана Пиронкова.

Виктория Томова

US Open без българин за пръв път от 1982-ра насам

Иначе България за последно не е имала представител в основната схема на US Open преди 43 години - през далечната 1982-ра, когато отново нямаме състезател както при мъжете, така и при жените. Пропускът на тазгодишния US Open прекрати и най-великата серия на Григор Димитров в тениса, като българинът държи рекорда за най-много поредни участия на турнирите в Големия шлем сред действащите тенисисти.

