Анди Мъри разкри за много труден период от тандема му с Джокович, който му е оставил горчивина

Британецът Анди Мъри говори открито за 6-месечния си тандем с Новак Джокович в тениса. Бившият номер 1 в света се нае да помага на Ноле като треньор, като смята този период за ценен опит, въпреки разочароващия край. Двамата се разделиха без да успеят да стигнат до титла заедно, а Мъри призна за няколкомесечен много труден период, в който за всички в екипа е останало горчивина.

Как Анди Мъри оценява работата си като треньор на Джокович?

Трикратният шампион от Големия шлем Мъри се присъедини към треньорския екип на Джокович през ноември 2024 г., след като сложи край на кариерата си на Олимпийските игри в Париж, но двамата прекратиха сътрудничеството си през май, малко преди тазгодишния Ролан Гарос. "Гледам назад и се радвам, че го направих", каза британецът в подкаста „The Tennis Podcast“ на The Athletic.

"Бях се посветил изцяло. Бях се ангажирал с почивка за каране на ски, преди да приема работата, и му обясних това. Но седях там в 23:00 часа, гледах видеоклипове от мачовете му в Австралия и редактирах видеоклипове, за да му ги изпратя."

Мъри остава разочарован от резултатите, които постигна с Ноле

Под ръководството на Мъри Джокович победи Карлос Алкарас и достигна полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, но 24-кратният победител в турнири от Големия шлем получи контузия на адуктора и се оттегли след един сет срещу Александър Зверев.

"Беше жалко, че се случи това в Австралия с контузията, но го гледах как играе невероятно тенис в този турнир. След контузията със сигурност бяха трудни няколко месеца за него, но мисля, че и за екипа и за всички нас. Да, бях разочарован. Вероятно не постигнах резултатите, които бих искал за него", добави още Мъри.

Анди Мъри заяви, че би бил отворен за нова треньорска роля с опита, който е натрупал по време на работата си със сърбина. "Мисля, че е важно треньорът да носи добра енергия. Това е нещо, върху което бих работил и бих се опитал да се справя по-добре, ако някога отново стана треньор", каза 38-годишният Мъри.

