Скръбна вест! Почина легендарен италиански тенисист

Един от най-елегантните тенисисти на всички времена - италианският маестро Никола Пиетранджели, напусна този свят на 92-годишна възраст. Новината беше оповестена от Италианската тенис федерация. От там съобщиха, че той е бил във влошено здравословно състояние, откакто получил фрактура на бедрото през декември 2024. Не е ясна причината за смъртта му.

Никола Пиетранджели си е отишъл от този свят на 92-годишна възраст

It is with profound sadness that we say goodbye to Nicola Pietrangeli, a true legend of Italian tennis and two-time Rome champion (1957, 1961).



His legacy will forever live on in the history of our sport, in the memory of our tournament, and in the stadium that proudly bears… pic.twitter.com/8Vgb59Tl1K — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 1, 2025

Никола Пиетранджели е роден на 11 септември, 1933 година в Тунис. Той е двукратен шампион на Ролан Гарос през 1959 и 1960 г. В Париж той взима и титла на двойки през 1959 и трофей на смесени двойки година по-рано. Общо, той играе четири финала на Откритото първенство на Франция и един полуфинал на Уимбълдън през 1960 г. В кариерата си завоюва 48 титли, включително два пъти Мастърса в Рим.

Пиетранджели има и впечатляващ баланс за Купа Дейвис, където изиграва 164 мача и печели цели 120 от тях - постижение, което и до ден-днешен остава ненадминато. Той е двукратен вицешампион с Италия в отборната надпревара като играч през 1960 и 1961, а като капитан на тима става шампион през 1976 г. в политическия финал с Чили на Аугусто Пиночет.

Никола Пиетранджели е първият италиански тенисист, който влиза в „Залата на славата“. Това се случва през 1986 година.

