Скръбна вест! Почина легендарен италиански тенисист

Един от най-елегантните тенисисти на всички времена - италианският маестро Никола Пиетранджели, напусна този свят на 92-годишна възраст. Новината беше оповестена от Италианската тенис федерация. От там съобщиха, че той е бил във влошено здравословно състояние, откакто получил фрактура на бедрото през декември 2024. Не е ясна причината за смъртта му.
It is with profound sadness that we say goodbye to Nicola Pietrangeli, a true legend of Italian tennis and two-time Rome champion (1957, 1961).— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 1, 2025
His legacy will forever live on in the history of our sport, in the memory of our tournament, and in the stadium that proudly bears… pic.twitter.com/8Vgb59Tl1K
Никола Пиетранджели е роден на 11 септември, 1933 година в Тунис. Той е двукратен шампион на Ролан Гарос през 1959 и 1960 г. В Париж той взима и титла на двойки през 1959 и трофей на смесени двойки година по-рано. Общо, той играе четири финала на Откритото първенство на Франция и един полуфинал на Уимбълдън през 1960 г. В кариерата си завоюва 48 титли, включително два пъти Мастърса в Рим.
Пиетранджели има и впечатляващ баланс за Купа Дейвис, където изиграва 164 мача и печели цели 120 от тях - постижение, което и до ден-днешен остава ненадминато. Той е двукратен вицешампион с Италия в отборната надпревара като играч през 1960 и 1961, а като капитан на тима става шампион през 1976 г. в политическия финал с Чили на Аугусто Пиночет.
Никола Пиетранджели е първият италиански тенисист, който влиза в „Залата на славата“. Това се случва през 1986 година.
