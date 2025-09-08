След края на 65-седмичното царуване на върха в тениса: Синер каза какво трябва да промени, за да спре Алкарас

Италианецът Яник Синер напусна корта на стадион "Артър Аш" в Ню Йорк не само детрониран от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на САЩ, но и със загуба в световната ранглиста. Испанецът сложи край на 65-седмичното царуване на Синер като номер 1 в световната ранглиста, а освен това прекъсна серията му от 27 победи на твърди кортове от турнири от Големия шлем. И все пак, непосредствено след загубата, Яник Синер показа зрелостта, която определи издигането му до върха на тениса.

Яник Синер трябва да стане по-непредвидим на корта

"Първо, бих искал да започна с Карлос и целия отбор - справяте се невероятно, поздравления. Това е страхотен момент", каза италианският тенисист по време на церемонията по награждаването. Загубата на Синер отбеляза още един исторически момент в мъжкия тенис - защитата на титлата на Роджър Федерер от Откритото първенство на САЩ между 2004 и 2008 година остава последната успешна защита на трофея при мъжете.

За Яник Синер това беше и краят на забележителен сезон, в който той достигна до всичките четири финала на турнирите от Големия шлем, като спечели два и загуби два. Петата му среща за сезона с Карлос Алкарас - третият им финал от Големия шлем за 2025 година - измести съперничеството им в полза на испанеца, като резултатът в директните срещи вече е 10-5 за Алкарас.

Италианецът призна, че Алкарас го е превъзхождал

"Той се подобри. Отдавам му голяма заслуга, защото се справи със ситуацията по-добре от мен. Днес той игра по-добре от мен", продължи Синер. "Аз бях много предвидим. Сега зависи от мен дали искам да направя промени или не - да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като играч, защото мисля, че това е, което трябва да направя, да се опитам да стана по-добър тенисист", каза още италианецът.

Загубата на първото място в световната ранглиста след 65 седмици начело представлява нова територия за Синер, но той приема промяната с характерното си самообладание. "Нещо ново е, че вече не съм номер 1, но знаете, че това се променя. Различно е. Все още се гордея със себе си, със сезона, който играя, както и с това, че стигнах до четири финала от Големия шлем за годината. Два пъти спечелени турнири от Големия шлем, два пъти загубени финали, това са невероятни резултати", завърши Яник Синер.

