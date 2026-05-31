Става горещо на Ролан Гарос: Русия, Украйна и Беларус в собствена битка

Изключително любопитен развой на тенис турнира при жените на Ролан Гарос на практика отвежда Русия, Украйна и Беларус към собствена надпревара. Три от първите четири дами, които се класираха за четвъртфиналната фаза, са от тези държави - Елина Свитолина, Марта Костюк и Мира Андреева. В същото време още две рускини - Ана Калинская и Диана Шнайдер, както и беларускинята Арина Сабаленка, са на 1/8-финал и може да допълнят четвъртфиналната фаза.

Две украинки, три рускини и една беларускиня все още са в играта в Париж

Рускинята Мира Андреева се класира за четвъртфинал на турнира от Големия шлем в Париж за трета поредна година, след като се наложи над Джил Тайхман (Швейцария) с 6:3, 6:2. Андреева се изправи пред потенциален обрат в четвъртия гейм, когато се видя някакво възраждане на Джил Тайхман, която пристигна в неделя, без да загуби сет в Париж.

19-годишната Мира Андреева отново на четвъртфинал - ще играе с 36-годишна румънка

Но 19-годишната Андреева сложи край на серията на Тайхман с победа в два сета за 1 час и 25 минути, за да подобри резултата си до 15-3 в мачовете от основната схема на турнира и да достигне до четвъртфиналите за трета поредна година. Андреева е петата тийнейджърка от 1990 г. насам, която достига три или повече поредни четвъртфинали на сингъл при жените на Ролан Гаро“, присъединявайки се към Моника Селеш (1990-1992), Ива Майоли (1995-1997), Мартина Хингис (1997-2000) и Коко Гоф (2021-2023 година).

Нейната следваща съперничка за място на полуфинал ще бъде румънката Сорана Кърстя, която на своите 36 години стигна за първи път до този етап. Двете са се срещали веднъж до момента и това се случи тази година на турнира в Линц (Австрия), като Андреева победи 17-години по-възрастната румънка в три сета.

По-рано днес двете украински тенисистки Марта Костюк и Елина Свитолина постигнаха победи и ще се срещнат една срещу друга в четвъртфинал. Така Украйна със сигурност ще има свой представител на полуфиналите. Иначе трябва да се припомни, че тенисистки от Русия и Беларус се състезават под неутрален флаг като част от санкциите, наложени заради войната в Украйна.

