Дронът, ударил сграда в Румъния, е руски: Официално съобщение на румънския президент (СНИМКИ)

31 май 2026, 21:24 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
умънският президент Никушор Дан заяви в официалния си профил в социалната мрежа "X", че официално разследване е показало, че дронът, ударил жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац на 29 май, е с руски произход. "Дронът, който се разби в четвъртък вечерта в Галац, е руски "Геран-2" (модификация на "Шахед". Това е недвусмисленото заключение на техническия доклад, изготвен от румънски държавни специалисти", пише в публикацията на Дан.

По думите му, има специални надписи с името "Геран-2" на отломки, намерени на мястото на удара. Освен това навигационните системи, управляващите блокове, двигателят и структурните компоненти демонстрират сходства, дори до степен да са идентични, с отломки други дронове "Геран-2", открити преди това в Румъния и ясно идентифицирани като произведени в Руската федерация, каза румънският президент.

"Фактът, че подобно устройство удари жилищна сграда в Румъния, причинявайки наранявания и материални щети, е особено сериозен и Русия е единствената страна, отговорна за това. Сигурността на румънските граждани и целостта на националната територия са основни задължения на румънската държава и ще бъдат защитавани с най-голяма твърдост. Резултатите от това разследване ще бъдат съобщени на нашите съюзници и компетентните органи в рамките на НАТО и Европейския съюз", добавя Дан.

Руският диктатор Владимир Путин внуши, че Русия не е виновна за случилото се и че все още никой не е представил експертиза за руски произход на дрона. Той насочи вниманието към Украйна и как имало случаи на навлезли и разбили се в прибалтийските държави украински безпилотни апарати. Руското външно министерство нарече инцидента "провокация от страна на Киев" - Още: Путин със своя версия за дрона, паднал в Румъния (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
