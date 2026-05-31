"Златната топка" се отдалечава: Играч №1 в Шампионска лига няма да играе на Световното по футбол

Грузинският национал на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига, съобщиха от пресслужбата на УЕФА след успеха на френския тим срещу Арсенал след изпълнение на дузпи. Този приз поставя Кварацхелия в претендент за "Златната топка", но отличието едва ли ще отиде при него, след като тази година има Световно първенство по футбол, а той няма да участва.

Кварацхелия изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции. 25-годишният нападател играе в ПСЖ от 2025 година, като два пъти спечели Шампионската лига, двукратен шампион е на Франция и спечели по един път Купата и Суперкупата на страната. Той е носител на Суперкупата на Европа.

Хвича и националният отбор на Грузия обаче не успяха да се класират за Мондиал 2026, което несъмнено ще изиграе голяма роля за определянето на новия носител на "Златната топка". Припомняме, че миналата година отличието отиде при съотборника на Кварацхелия в ПСЖ - Усман Дембеле, който бе най-полезният футболист на отбора, помагайки за спечелването на требъла.

Иначе кариерата на Кварацхелия до момента премина през Рубин Казан, Локомотив Москва и Наполи, с който стана шампион на Италия през 2023.

