Участник на Мондиал 2026 не успя да замине за Северна Америка

Националният отбор на Република Южна Африка не успя да замине по план за Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка, което започва на 11 юни. Причината е проблем с визи, съобщиха от футболната федерацията на страната. Така тяхното заминаване ще се забави за неопределен период, като това пък ще промени предварителната програма на отбора за аклиматизация и подготовка преди световния форум.

Тимът на Бафана Бафана трябваше да замине днес за Мексико и да се настани в тренировъчния си лагер, но "е срещнал проблем при издаването на визи за някои футболисти и членове на щаба", написаха от федерацията в комюнике. Не се знае още колко души са засегнати от този проблем, но според местната държавна телевизия SABC визита на поне 20 човека все още се разглеждат в посолството на САЩ в Йоханесбург.

"Федерацията работи постоянно, за да може отборът да замине за Мексико възможно най-бързо", се казва още в позицията. Спортният министър на страната Гейтън Маккензи е изискал обяснения и е заплашил с мерки виновните за този хаос.

Тимът на Република Южна Африка е в Група "А" на турнира в компанията на отборите на Мексико, Чехия и Република Корея.

