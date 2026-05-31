Войната в Украйна:

Участник на Мондиал 2026 не успя да замине за Северна Америка

31 май 2026, 19:57 часа 981 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Участник на Мондиал 2026 не успя да замине за Северна Америка

Националният отбор на Република Южна Африка не успя да замине по план за Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка, което започва на 11 юни. Причината е проблем с визи, съобщиха от футболната федерацията на страната. Така тяхното заминаване ще се забави за неопределен период, като това пък ще промени предварителната програма на отбора за аклиматизация и подготовка преди световния форум.

Южна Африка ще се забави с пристигането си в Северна Америка за Мондиал 2026

Тимът на Бафана Бафана трябваше да замине днес за Мексико и да се настани в тренировъчния си лагер, но "е срещнал проблем при издаването на визи за някои футболисти и членове на щаба", написаха от федерацията в комюнике. Не се знае още колко души са засегнати от този проблем, но според местната държавна телевизия SABC визита на поне 20 човека все още се разглеждат в посолството на САЩ в Йоханесбург.

Още: Мондиал 2026: Всичко, което трябва да знаете за Световното първенство по футбол

Южна Африка национален отбор по футбол

"Федерацията работи постоянно, за да може отборът да замине за Мексико възможно най-бързо", се казва още в позицията. Спортният министър на страната Гейтън Маккензи е изискал обяснения и е заплашил с мерки виновните за този хаос.

Тимът на Република Южна Африка е в Група "А" на турнира в компанията на отборите на Мексико, Чехия и Република Корея. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес