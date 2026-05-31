Най-бързият българин се доближи опасно близо до национален рекорд и европейски норматив

Най-бързият българин сред активните състезатели - Христо Илиев, направи отличен старт на летния сезон по лека атлетика, след като записа личен резултат от 10.22 сек. (+1.4 м/сек) на 100 метра на международния атлетически турнир с "бронзов етикет" на Световната атлетика в Ханя, Гърция. Така той се доближи на седем стотни от норматив за Европейското първенство в Бирмингам това лято, както и на девет стотни от националния рекорд на Петър Петров.

Христо Илиев с 10.22 сек. на 100 метра

Илиев свали седем стотни от досегашния си личен резултат на 100 метра, който бе 10.29 от миналата година. Това е продължение на силната му форма от зимата, когато счупи националния рекорд на 60 метра в зала и участва на Световното първенство в зала. Сега Илиев измества фокуса си върху по-дългия спринт - този на 100 метра, като показва потенциал да атакува още един национален рекорд на Петър Петров, което пък ще го класира и за Европейското в Бирмингам на открито.

Още: Изскочи нов брутален конкурент на Саръбоюков - африканец полетя на почти 9 метра!

Националният рекорд на България на 100 метра е 10.13 сек., поставен през 1980 година в Москва. Нормативът за участие на Европейското в Бирмингам пък е 10.15 сек. Именно тези резултати са основните цели пред Илиев за това лято, като за него тепърва предстоят още състезания, на които да опита да ги постигне.

Още: Великият гений от България, който промени световната атлетика завинаги