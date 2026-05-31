Най-бързият българин се доближи опасно близо до национален рекорд и европейски норматив

31 май 2026, 21:04 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по лека атлетика
Най-бързият българин сред активните състезатели - Христо Илиев, направи отличен старт на летния сезон по лека атлетика, след като записа личен резултат от 10.22 сек. (+1.4 м/сек) на 100 метра на международния атлетически турнир с "бронзов етикет" на Световната атлетика в Ханя, Гърция. Така той се доближи на седем стотни от норматив за Европейското първенство в Бирмингам това лято, както и на девет стотни от националния рекорд на Петър Петров.

Илиев свали седем стотни от досегашния си личен резултат на 100 метра, който бе 10.29 от миналата година. Това е продължение на силната му форма от зимата, когато счупи националния рекорд на 60 метра в зала и участва на Световното първенство в зала. Сега Илиев измества фокуса си върху по-дългия спринт - този на 100 метра, като показва потенциал да атакува още един национален рекорд на Петър Петров, което пък ще го класира и за Европейското в Бирмингам на открито.

Христо Илиев

Националният рекорд на България на 100 метра е 10.13 сек., поставен през 1980 година в Москва. Нормативът за участие на Европейското в Бирмингам пък е 10.15 сек. Именно тези резултати са основните цели пред Илиев за това лято, като за него тепърва предстоят още състезания, на които да опита да ги постигне.

Лека атлетика Христо Илиев
Стефан Йорданов Редактор
