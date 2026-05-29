Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион при юношите

Посланикът на ОББ и Mastercard Иван Иванов ще бъде част от тазгодишния "Уимбълдън" при мъжете. 17-годишният Иванов, който спечели миналогодишното издание на турнира при юношите и продължава да е №1 в световната ранглиста, ще играе в първи кръг на квалификациите на 22 юни. Това ще бъде неговият дебют на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

Предстоящото участие на "Уимбълдън" е поредното голямо предизвикателство за младия талант, след като тази година Иван доказа, че "МОЖЕШ" е отлична мотивация, записвайки първи победи при мъжете, първо участие в турнир от сериите "Чалънджър" и огромен скок в световната ранглиста при мъжете.

ОББ и Мастъркард продължават да подкрепят Иван в най-голямото му предизвикателство до момента и готвят специални изненади за феновете му в София по време на пътя му към един от четирите най-престижни турнира в световния тенис.

Предлагаме ви специално интервю, което посланикът на ОББ и Mastercard Иван Иванов даде преди дебютното си участие на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

- Какво означава за теб поканата да играеш на "Уимбълдън" вече при мъжете?

- Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира.

- Какво е за теб лично "Уимбълдън"?

- "Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство - от зелената трева до традициите. Да се завърна тук носи големи емоции, но на корта сантиментите остават на заден план.

- Готов ли си за новото предизвикателство?

- Напълно готов съм. В тениса няма време за чакане и тренировките в академията на Рафаел Надал ме научиха точно на това - да бъда гладен за победи във всеки един момент. Когато спечелиш два поредни турнира от "Големият шлем", напрежението и очакванията са огромни, но аз обичам предизвикателствата. Ще отида, ще се боря за всяка точка, ще дам всичко от себе си.