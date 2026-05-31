Отписаха конкуренцията: Има един огромен фаворит за титлата на Ролан Гарос

Германецът Александър Зверев е големият фаворит за спечелването на титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер и на Новак Джокович, а и отсъствието на контузения Карлос Алкарас. Саша стана един от първите двама мъже, класирали се за четвъртфиналите - заедно с испанския талант Рафаел Ходар. А водещите спортни букмейкъри му дават сериозно предимство да спечели титлата - с коефициент от 2.25, докато втори идва Каспер Рууд с 6.00, но той все още не е изиграл мача си от 1/8-финалите.

Александър Зверев имаше проблеми с нидерландеца Йеспер де Йонг само в първия сет - 7:6 (3), 6:4, 6:1. Германецът изоставаше в първата част с 0:3, но върна пробива, стигна до тайбрек, където опитът му се оказа решаващ - 7:3. Във втория сет той направи пробив в десетия гейм за 6:4, за да избегне нов тайбрек. Третата част бе под неговата диктовка, като даде само гейм на Дей Йонг.

Александър Зверев направи 43 печеливши удара срещу само 19 за нидерландеца. Той спечели повече точки на първи и на втори сервис. Така на четвъртфиналите той ще срещне 19-годишния Ходар, който заличи изоставане от два сета срещу опитния си сънародник Пабло Кареньо-Буста и влезе през парадния вход в Топ 8 след 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 за 3 часа и 41 минути на корта. Успехът е още по-впечатляващ, тъй като това е първо участие на испанеца на Откритото първенство на Франция.

