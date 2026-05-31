Голям пробив! 19-годишният Александър Василев с първа титла в професионалния тенис

Българският национал за Купа "Дейвис" Александър Василев спечели титлата на тенис турнира в Куршумлийска баня на клей с награден фонд 30 хиляди долара, след като във финала надигра руснака Денис Клок с 6:2, 4:6, 6:2 в мач, продължил близо 2 часа и половина. Това е първи успех за 19-годишния плевенчанин в професионалния тенис, след като през миналата година игра финал на Откритото първенство на САЩ за юноши, който загуби от сънародника си Иван Иванов.

Александър Василев спечели първа титла на ниво ITF

Мачът започна с размяна на пробиви, от която победител излезе Василев, който поведе с 2:1, а след това затвърди брейка си. Той проби още веднъж руснака за 5:2 и след това затвори сета на при свое подаване. Във втората част играта бе равностойна, но Клок успя да пробие в осмия гейм и да поведе с 5:3, което се оказа решаващо да изравни резултата след 6:4.

Александър Василев започна много уверено третия сет, в който с два пробива поведе с 4:1. Руснакът върна един пробив, но българинът веднага направи рибрейк, а след това и спечели мача на свой сервис. Това е първата титла на сингъл за Александър Василев при мъжете от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), след като през миналата година игра финал на турнир, загубен в София.

Александър Василев стана и вицешампион в надпреварата на двойки. Българинът и сърбинът Стефан Попович отстъпиха във финала с 1:6, 5:7 пред третите поставени Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада). Това беше първият финал на Александър Василев на двойки при мъжете в турнирите на ITF.

Българинът е под номер 856 в световната ранглиста на АТП, като се очаква от утре да запише най-доброто си класиране до момента.

