Най-важните новини за деня, 31 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 май.

ДЕМЕРДЖИЕВ: ПРОВЕРЯВАМЕ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ, ЗАКОНЪТ Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ

Проверяваме Делян Пеевски, както и всеки друг гражданин на България. Никой не трябва да се чувства специален, законът е еднакъв за всички. Има немалко данни за Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред бТВ. И уточни, че депутатът Хамид Хамид от ДПС Ново начало го е питал с писмо вярно ли е, че се проверява Делян Пеевски.

"ДЪРЖАВНА ПРОТЕКЦИЯ ЗА КЪЩИТЕ НА НЯКАКВИ МАФИОТИ": ЗАДОЧНА ПРЕСТРЕЛКА МЕЖДУ КОЦЕВ И ПОРТНИХ ЗА "УКРАИНСКИЯ ГРАД"

Възможно е строителният контрол във Варна да се е опитвал да затвори моите очи по случая със строителството на "КУБ" в парк "Баба Алино". Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. И попитан директно от Георги Любенов в сутрешния неделен блок на БНТ като е знаел всичко, защо не го е разплел, Коцев даде много подробен отговор.

ЦЪРКВАТА КАТО НАЙ-ГОЛЯМАТА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ: АНАЛИЗ ГОВОРИ ЗА БЕЗОТЧЕТНОСТ НА ХИЛЯДИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ИМОТИ

Църквата е най-голямата агенция за недвижими имоти в България. Една сериозна част от Рила е собственост на Българската православна църква, а много имоти в столицата също са на БПЦ. На този фон обаче вероизповеданията у нас на практика се радват на свобода и безотчетност по отношение на имотите си.

"БИЛА Е ЗАСТРАШЕНА ДЪРЖАВНА КОНСТРУКЦИЯ": МАЙКАТА НА КАЛУШЕВ ПРОГОВОРИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЗА "СЦЕНАРИЯ" "ПЕТРОХАН"

Сценарий. Публична невероятна екзекуция. Така определи Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев, случая "Петрохан". Тя говори за първи път публично по темата, но не пожела да бъде интервюирана, а поиска 7 минути, за да прочете позицията си без да бъде прекъсвана.

СПОРЕД ЗЕЛЕНСКИ: ЕС ЗАСЕГА СПРЯ НОВА МАСИРАНА РУСКА БОМБАРДИРОВКА. РОБОТИ ПО ЛИНИЯ "ТРЪМП" СА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разузнавателните данни, показващи риск от поредна масирана руска комбинирана въздушна атака, все още са валидни. Знаем, че (западните ни) партньори са говорили с Русия за това. Няма вяра, че някой в Москва ще се вразуми". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение от късно снощи – ОЩЕ: Зеленски предупреди за следваща масирана руска въздушна атака, докато в Русия има масова тревога за идващи дронове и ракети (ВИДЕО)

"НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СМЕ В ИРАН": ТРЪМП ГО КАЗА И ПОИСКА ОЩЕ ОТ СЕГАШНАТА ДОГОВОРКА ЗА МИР (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е прегледал подробно проект за ядрено споразумение с Иран, който му е представен от отговорните от страна на САЩ за преговорите с Техеран и е поискал да бъдат нанесени някои промени, преди да я одобри. Ревизиите се фокусират главно върху по-строги условия за боравене с обогатения уран на Иран и по-ясен текст относно Ормузкия проток. Американските представители очакват Иран да отговори на поисканите от Тръмп промени в рамките на няколко дни, съобщава изданието Axios.

ЩЕ СТЯГАМЕ ЛИ КОЛАНИТЕ И ГАРАНТИРАНИ ЛИ СА СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ: КАКВО НИ ЧАКА СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ

След изнесената информация от премиера Румен Радев, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, страната ни я очакват трудни времена.

ТАКСИ ЗА ЛЕТНИТЕ ГРАДИНИ, НОВ МОДЕЛ НА НВО, ЗАНИМАЛНЯ ДО 7 КЛАС И МАНДАТНОСТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА

От "Демократична България" внесоха в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с редица реформи, предвидени в него за осигуряване на достъп до качествено образование.

СЛЕД 30 ГОДИНИ МОТАЕНЕ ПРИ БАЛАНСИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ: ЕК СЪОБЩИ ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ГОДИНИ

Съобщението, че ЕК е дала "зелена светлина" за екооценката на язовир "Яденица", което е важна част за разширението на ПАВЕЦ "Чаира", може да звучи като технически детайл, но всъщност може да се окаже една от най-важните енергийни новини за България през последните години.

ВЪПРЕКИ ПОСКЪПВАНЕТО: ЕС ЗАМРАЗЯВА ЦЕНОВИЯ ТАВАН ЗА РУСКИЯ ПЕТРОЛ?

Европейският съюз (ЕС) обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, докато войната в Близкия изток продължава вече четвърти месец, съобщиха запознати с обсъжданията източници, предаде Блумбърг. Миналата година ЕС въведе динамичен механизъм, който предвижда ценовият таван за руския суров петрол сорт "Уралс" автоматично да се определя на всеки шест месеца на равнище с 15 процента под средната пазарна цена. Настоящият праг е 44,10 долара за барел и подлежи на преразглеждане по-късно това лято.