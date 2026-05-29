Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 29.05.2026

29 май 2026, 9:22 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 29.05.2026

Днешният ден е изпълнен с множество любопитни спортни събития, които можете да гледате по телевизията. Безспорно най-интересното от тях е баражът за Лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Именно това е последният шанс на „орлите“ да спасят сезона. Продължава и втория за годината турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. Един от основните фаворити за титлата Яник Синер вече отпадна, а това ще даде допълнителен стимул на останалите тенисисти в челото на ранглистата. Продължава и колоездачната обиколка Giro d'Italia, която тази година стартира от България.

Какво можете да гледате по телевизията днес:

11:30 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 2

11:35 Мото GP: Първа тренировка за Гран при на Италия, МАХ Спорт 1

13:15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 19, мъже, Евроспорт 1

14:00 Голф, Европейски тур, МАХ Спорт 3

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

15:50 Мото GP, тренировка за Гран при на Италия, МАХ Спорт 1

18:45 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 1

19:00 Баскетбол: Манреса - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 2

19:00 Баскетбол: Бургос – Гранада, Лига Ендеса, Нова спорт

Локомотив Пловдив Лудогорец Йоел Андерсон Жоел Цварц

19:30 Футбол: Лудогорец – Локомотив Пд, Бараж за ЛК, Диема спорт

21:30 Футбол: Босна и Херцеговина – Северна Македония, Диема спорт 3

21:30 Баскетбол: Баскония – Уникаха, Лига Ендеса, Диема спорт

21:30 Баскетбол: Тенерифе – Билбао, Лига Ендеса, Нова спорт

21:45 Футбол: Ница – Сент Етиен Диема спорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, втори ден Евроспорт 2

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ролан Гарос телевизия Първа лига Лига на конференциите Giro d’Italia
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес