ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 29.05.2026

Днешният ден е изпълнен с множество любопитни спортни събития, които можете да гледате по телевизията. Безспорно най-интересното от тях е баражът за Лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Именно това е последният шанс на „орлите“ да спасят сезона. Продължава и втория за годината турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. Един от основните фаворити за титлата Яник Синер вече отпадна, а това ще даде допълнителен стимул на останалите тенисисти в челото на ранглистата. Продължава и колоездачната обиколка Giro d'Italia, която тази година стартира от България.

Какво можете да гледате по телевизията днес:

11:30 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 2

11:35 Мото GP: Първа тренировка за Гран при на Италия, МАХ Спорт 1

13:15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 19, мъже, Евроспорт 1

14:00 Голф, Европейски тур, МАХ Спорт 3

15:50 Мото GP, тренировка за Гран при на Италия, МАХ Спорт 1

18:45 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 1

19:00 Баскетбол: Манреса - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 2

19:00 Баскетбол: Бургос – Гранада, Лига Ендеса, Нова спорт

19:30 Футбол: Лудогорец – Локомотив Пд, Бараж за ЛК, Диема спорт

21:30 Футбол: Босна и Херцеговина – Северна Македония, Диема спорт 3

21:30 Баскетбол: Баскония – Уникаха, Лига Ендеса, Диема спорт

21:30 Баскетбол: Тенерифе – Билбао, Лига Ендеса, Нова спорт

21:45 Футбол: Ница – Сент Етиен Диема спорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, втори ден Евроспорт 2