Гърците забравиха дълговата криза: Рейтингът на Ципрас скочи

Новосъздаденият Гръцки ляв алианс (ЕЛАС) на Алексис Ципрас измести социалистическия ПАСОК като потенциална основна опозиционна партия в страната, според първото проучване на общественото мнение, проведено след като бившият премиер на страната започна политическото си завръщане тази седмица, въпреки че ролята му в гръцката дългова криза е обект на множество критики, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Националното телефонно проучване на ALCO сред 1000 души е проведено между 26 и 28 май и дава марж на грешка от 3,1 процентни пункта.

На въпроса кой вероятно ще се окаже най-трудният опонент на Мицотакис на следващите парламентарни избори, насрочени за пролетта на 2027 г., 29% отговориха „никой“. Около 25% посочват Ципрас, 15% - лидера на ПАСОК Никос Андрулакис, а 7% - Мария Каристиану.

Мицотакис все още е фаворит

Консервативната „Нова демокрация“ на премиера Кириакос Мицотакис все още е начело в предпочитанията на електората, макар и с ниските 23,5%, според анкета на ALCO за уебсайта flash.gr. Въпреки това, това е с 0,7 процентни пункта над рейтинга на „Нова демокрация“ от предишната анкета на ALCO, проведена на 11 май.

"Нова демокрация" отдавна се радва на приблизително два пъти по-висок рейтинг от втората най-популярна партия – досега ПАСОК – но с толкова нисък резултат, че ако изборите се проведат сега, тя би имала минимални шансове за управляващо мнозинство и вероятно няма да успее да намери коалиционен партньор.

Консерваторите пострадаха значително от кризата с разходите за живот, като същевременно бяха критикувани заради два големи скандала, свързани с наблюдение на телефони и селскостопански субсидии от Европейския съюз, както и заради железопътната катастрофа в Темпе през 2023 г., която отекна във всички слоеве на гръцкото общество и даде началото на партито, започнато от Каристиану, чиято дъщеря тийнейджърка беше сред 57-те жертви на инцидента. ОЩЕ: Партията на Ципрас "открадна" акронима на гръцката полиция: Мицотакис му се подиграва