Товарният космически кораб на SpaceX се отдели от Международната космическа станция

Отделянето на кораба от станцията първоначално беше планирано за 6 юли, но два пъти бе отложено заради тропическата буря "Елза" в района на очакваното приводняване на апарата край бреговете на щата Флорида, САЩ.

Dragon беше изстрелян на 3 юни от Кейп Канаверал с ракета-носител "Фалкон 9" и се скачи с МКС на 5 юни. Корабът достави 3,3 тона продукти, оборудване и материали за експерименти.

"Thanks to everybody again, and it looks like a beautiful vehicle departing." — @Astro_Kimbrough to the @SpaceX&NASA teams as the cargo Dragon moves away from the @Space_Station, carrying about 5,000 pounds of @ISS_Research for return to Earth. pic.twitter.com/JiDhdu2Z4Z