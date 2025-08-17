Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията?

Въпросът беше поставен от президента Румен Радев, докато отговаряше на журналистически питания в историческата местност Петрова нива, където участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание.

Президентът на влезе в повече конкретика кого точно има предвид, но от думите му всеки може да си направи заключения.

Радев подчерта, че онези, които плячкосаха "Булгартабак" и КТБ и които прокараха набързо скандалните поправки, сега се правят на загрижени за обществения интерес. Когато тези процеси се осветлиха, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите, посочи президентът и отбеляза необходимостта точно заради това обществото да държи тази тема във фокуса на вниманието си.

По думите на държавния глава, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, кризите и конфузията около продажбата на държавните имоти, властта режисира скандали. „Но тази димна завеса не издържа на напора на фактите и не може да даде отговор къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото и как ще запълват растящата дупка в бюджета?“, посочи президентът. Държавният глава отбеляза необходимостта от отговори и на въпросите защо управляващите са поискали и получили авансово данъците от банките за 2026 година.

