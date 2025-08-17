"Мирният план" на Путин се оказа ултиматум

Списък с условия, които руският диктатор Владимир Путин е представил на американския президент Доналд Тръмп по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна публикува агенция Reuters, позовавайки се на свой източници. В действителност това не е мир, а капитулация на Украйна. Няма да има прекратяване на огъня и докато не бъде подписана "сделка", боевете ще продължат. По същество Путин настоява за легализиране на окупираните украински територии и установяване на проруски контрол в страната. Това прилича повече на политически капан, отколкото на истински мирен план.

ОЩЕ: Зеленски: Русия усложнява края на войната

Какви са исканията?

Изтегляне на украинските сили от Донбас в замяна на замразяване на фронта на юг. В замяна Москва е готова да върне само части от Сумска и Харковска области

Признаване на Крим за руски

Забрана за присъединяване към НАТО

Частично премахване на санкциите

Официален статут на руския език и църквата

Не става ясно дали предложенията на Путин са начален ход, който да служи като отправна точка за преговори, или по-скоро като окончателно предложение, което не е предмет на обсъждане.

Украинският президент Володимир Зеленски ще пътува до Вашингтон в понеделник, за да обсъди с Тръмп евентуално уреждане на пълномащабната война, която Путин започна през февруари 2022 г.

ОЩЕ: Путин: Трябва да премахнем причините за кризата, Тръмп: Украйна да отстъпи целия Донбас

Въпреки че срещата на върха не успя да осигури прекратяване на огъня, което той каза, че е искал, Тръмп заяви в интервю заFox News, че той и Путин са обсъдили трансфера на земя и гаранциите за сигурност за Украйна и "до голяма степен са постигнали съгласие".

ОЩЕ: Тръмп и Путин не искат мир в Украйна: Мнението на евродепутат след срещата в Аляска

"Мисля, че сме доста близо до сделка", каза той, добавяйки: "Украйна трябва да се съгласи с това. Може би ще кажат "Не".