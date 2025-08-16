Путин: Трябва да премахнем причините за кризата, Тръмп: Украйна да отстъпи целия Донбас

Руският диктатор Владимир Путин е споделил какво са обсъждали с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска. Руската агенция ТАСС цитира Путин: "Разбира се, имахме възможност, която и използвахме, да поговорим за генезиса, за причините за тази криза. Именно премахването на тези основни причини трябва да бъде в основата на мира".

Цитирайки "The New York Times", ТАСС пише още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп след срещата в Аляска е предложил на европейските лидери план за мирно уреждане, който предвижда Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия, включително районите, които все още не са "освободени" от руските войски. Според европейски служители, които са източниците на "The New York Times", Тръмп смята, че бързо може да се постигне мирно споразумение, ако Володимир Зеленски се съгласи да предаде на Русия останалата част от Донбас. В замяна, както се твърди, ще настъпи прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии и ще действат гаранции за сигурност - както за Киев, така и за Европа.

Чудесна и резултатна среща

Припомняме, че Тръмп определи срещата с Путин като чудесна и резултатна. След нея той се свърза по телефона с Володимир Зеленски и лидерите на страните от ЕС, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тръмп заяви, че е по-добре веднага да се премине към сключване на мирно споразумение, а не да се установява примирие, което "често не се спазва". По думите му, всички негови събеседници са съгласни с това. На 18 август е планирана среща на Тръмп със Зеленски в Белия дом. Както отбеляза американският лидер, в случай на успех ще бъде планирана нова среща с Путин.

