Разломът Сан Андреас може да предизвика земетресение, невиждано досега

Проучване на земетресението в Мианмар през март е установило, че разломите не повтарят непременно миналото поведение, което означава, че разломът Сан Андреас може да предизвика по-голямо земетресение от всяко виждано досега, пише Live Science.

Разломи като Сан Андреас не повтарят непременно миналото поведение, което означава, че следващото голямо земетресение в Калифорния има потенциал да бъде по-голямо от всяко виждано досега, предполага ново проучване.

Новите прозрения за поведението на разломите идват от изучаването на опустошителното земетресение в Мианмар през март, което уби повече от 5000 души и причини големи разрушения. Учените са открили, че за това е отговорен разломът – „супермагистрала на земетресенията“, известна като разлома Сагаинг, разкъсана на по-голяма площ и на места, които не били очаквани въз основа на предишни събития.

Ben Brooks / USGS / Public Domain

Разломите са пукнатини в земната кора. Напрежението може да се натрупа по протежение на разломите, докато в крайна сметка разломът внезапно се разкъса, причинявайки земетресение. Тъй като разломите Сагаинг и Сан Андреас са подобни, случилото се в Мианмар може да помогне на изследователите да разберат по-добре какво може да се случи в Калифорния.

„Проучването показва, че бъдещите земетресения може да не повтарят просто минали известни земетресения“, казва съавторът на изследването Жан-Филип Авуак, професор по геология и машинно и строително инженерство в Калифорнийския технологичен институт. „Последователните разкъсвания на даден разлом, дори толкова прости като разломите Сагаинг или Сан Андреас, могат да бъдат много различни и да освободят дори повече от дефицита на приплъзване от последното събитие.“

Разломът Сан Андреас е най-дългият разлом в Калифорния, простиращ се на около 1200 километра от южната част на щата при Солтън Си до северната му част край бреговете на Мендосино. През 1906 г. разкъсване в северната част на разлома причинява опустошително земетресение с магнитуд 7,9, което убива повече от 3000 души.

Земетресенията са известни с непредсказуемостта си, но геолозите отдавна са предупредени, че разломът Сан Андреас ще предизвика друго масивно земетресение в даден момент. Например районът най-близо до Лос Анджелис с 60% вероятност може да преживее магнитуд 6,7 или по-голям през следващите 30 години.

Разломът Сагаинг с дължина 1400 км е подобен на разлома Сан Андреас, което означава, че скалите се плъзгат хоризонтално с малко или никакво вертикално движение.

iStock

Геолозите очакваха разломът Сагаинг да се плъзне някъде по протежението си. По-конкретно те смятаха, че разкъсването ще се случи в участък от разлома с дължина 300 км, където не са се случвали големи земетресения от 1839 г. Това очакване се основаваше на хипотезата за сеизмичната празнина, която предвижда, че заседнал участък от разлома – където не е имало движение от дълго време – ще се плъзне, за да настигне мястото, където е бил.

В случая със Сагаинг обаче приплъзването се е случило по протежение на повече от 500 км от разлома. Изследователите са използвали специална техника, за да съпоставят сателитни изображения преди и след събитието. Тези изображения разкрили, че след земетресението източната страна на разлома се е преместила на юг с около 3 м спрямо западната страна. По думите на учените използваната от тях техника за изображения може да помогне за подобряване на бъдещите модели на земетресения.

„Това земетресение се оказа идеален случай за прилагане на методи за корелация на изображения [техники за сравняване на изображения преди и след геоложко събитие], разработени от нашата изследователска група“, казва първият автор на изследването Солен Антоан, постдокторант по геология в Калифорнийския технологичен институт.