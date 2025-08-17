Зеленски: Русия усложнява края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отказът на Русия да се съгласи на прекратяване на огъня усложнява усилията за прекратяване на войната. "Виждаме, че Русия отхвърля многобройните призиви за прекратяване на огъня и все още не е определила кога ще спре убийствата. Това усложнява ситуацията", каза той в изявление в X. В понеделник (18 август) украинският лидер ще пътува до Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че ще го призове да се съгласи на мирно споразумение.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation.

В телефонен разговор с Тръмп след срещата му с диктатора Владимир Путин, Зеленски призова за истински, траен мир, като добави, че "огънят трябва да спре" и убийствата да спрат.

В по-късното си изявление в социалните медии Зеленски очерта изискванията си за "истински устойчив и надежден мир" с Москва, включително "надеждна гаранция за сигурност" и връщането на децата, които според него са били "отвлечени от окупираните територии" от Кремъл.

След срещата Тръмп - Путин

Коментарите на Тръмп показват драматична промяна в позицията му относно това как да се сложи край на войната, след като само в петък преди срещата на върха заяви, че иска "бързо" прекратяване на огъня.

Основното искане на Украйна е бързо прекратяване на огъня преди преговорите за дългосрочно уреждане, а Тръмп е заявил на европейските лидери, че целта му е постигане на споразумение за прекратяване на огъня.

Междувременно, Путин представи на Тръмп мирно предложение, което би изисквало от Украйна да се изтегли от Донецкия регион на Донбас, в замяна на замразяване на фронтовите линии в Запорожие и Херсон от Русия.

Русия незаконно анексира Крим от Украйна през 2014 г., след което осем години по-късно започна пълномащабно нахлуване в страната. Тя твърди, че Донбас е руска територия и контролира по-голямата част от Луганск и около 70% от Донецк.

Твърди се, че президентът на САЩ, който преди това е заявявал, че всяко мирно споразумение ще включва "известна размяна на територии", е предал предложението на Зеленски в разговора след срещата на върха.

Само преди дни украинският президент изключи възможността за отстъпване от контрол над Донбас, заявявайки, че той може да бъде използван като трамплин за бъдещи руски атаки.

Европейските дипломати са загрижени, че Тръмп може да се опита да окаже натиск върху Зеленски в понеделник да се съгласи с условията на сделката, които той и Путин може да са обсъждали на срещата на върха.

В интервю за Fox News след срещата на върха в петък Тръмп беше попитан какъв съвет има за украинския лидер, на което той отговори с "сключете сделка". "Русия е много голяма сила, а те не са", добави той.