Искат постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се с колата си в автобус

Прокуратурата ще поиска мярка "постоянен арест" за обвиняемия за катастрофата от ранните часове на петък в София, при която автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт и отне един човешки живот. Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента, за който задържан за 72 часа и с повдигнато обвинение е 21-годишен шофьор с книжка от две седмици.

Шофьорът, както и част от пострадалите при удара общо 6 души остават в болница. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. Други с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Други тежки инциденти

Вчера в София беше задържан и 17-годишен младеж, след като катастрофира в Студентския град пиян и дрогиран. Той се е ударил в друг автомобил със своя, който е управлявал и без шофьорска книжка.

Под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато от съда в Несебър и 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента.