Срещата Тръмп-Путин:

Искат постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се с колата си в автобус

17 август 2025, 08:05 часа 399 прочитания 0 коментара
Искат постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се с колата си в автобус

Прокуратурата ще поиска мярка "постоянен арест" за обвиняемия за катастрофата от ранните часове на петък в София, при която автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт и отне един човешки живот. Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента, за който задържан за 72 часа и с повдигнато обвинение е 21-годишен шофьор с книжка от две седмици.

ОЩЕ: Прокуратурата повдигна обвинение на водача на автомобила, врязал се в автобус

Шофьорът, както и част от пострадалите при удара общо 6 души остават в болница. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. Други с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Други тежки инциденти

Вчера в София беше задържан и 17-годишен младеж, след като катастрофира в Студентския град пиян и дрогиран. Той се е ударил в друг автомобил със своя, който е управлявал и без шофьорска книжка.

ОЩЕ: Пореден инцидент на пътя: Непълнотелен катастрофира в Студентски град

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато от съда в Несебър и 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента. ОЩЕ: Домашен арест за 18-годишния, прегазил 6 души с АТВ в Слънчев бряг

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
катастрофа автобус загинали Виктор Илиев
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес