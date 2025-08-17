Срещата Тръмп-Путин:

Страхотно! Млад български талант подписа с тим от Висшата лига

17 август 2025, 10:27 часа 513 прочитания 0 коментара
Млад български талант подписа с тим от английската Висша лига. Става въпрос за вратаря Росен Модев, който ще продължи кариерата си в Кристъл Палас, съобщи bTV. 15-годишният страж, който пази за националния отбор на страната ни за юноши до 15 години, бе част от Академията на Челси в продължение на три години. От bTV допълниха, че Модев е избрал да премине в Палас пред това да се върне в Лондон, където също са го искали.

Росен Модев избра Кристъл Палас пред Челси

Росен Модев е трето поколение футболист. Дядо му е пазил за Славия, а баща му Ивайло Модев е юноша на Левски с мачове в професионалния футбол у нас. Родният страж няма да бъде единственият българин в състава на Кристъл Палас. Бившият нападател на националния отбор Светослав Тодоров е треньор в школата на клуба. Той обаче води друг набор и няма да бъде треньор на Модев. Тодоров е част от клуба от 2020 година.

"Изключително съм щастлив за още една година под рамките на вратата на академията на Кристъл Палас. Гледам напред и очаквам бъдещите успехи на клуба с нетърпение", написа преди дни Модев-младши в официалния си профил в социалната платформа Instagram. По-рано през годината друг наш талант пред вратата направи пробив във футбола. Вратарят на младежкия национален отбор на България подписа първия си професионален договор с им от елита на Италия.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
