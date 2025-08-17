Ураганът "Ерин" се засили до най-висока категория

Ураганът "Ерин" - първият в Атлантическия океан за сезона, се засили до катастрофалната пета степен по скалата на Сафир-Симпсън, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), цитиран от Ройтерс. Бурята се намира на около 285 км североизточно от столицата на Пуерто Рико - Сан Хуан, придружена от постоянни ветрове с максимална скорост от 260 км/ч. Според прогнозите на Центъра "Ерин" ще се насочи на запад-северозапад тази нощ и ще забави движението си, след което ще се придвижи на север в началото на следващата седмица.

Очаква се в понеделник той бавно да започне да отслабва.

Опасно време

Според Националния център за урагани на САЩ (NHC), максималната скорост на постоянните ветрове е достигнала 255 километра в час. В момента ураганът се намира на около 215 километра северозападно от Ангуила, в района на северните Подветрени острови, където са и Американските и Британските Вирджински острови.

За островите Сейнт Томас и Сейнт Джон (САЩ) беше издадено предупреждение за внезапни наводнения, след като външните дъждовни пояси на урагана преминаха през района. Обявени са и тропически предупреждения за Сейнт Мартен, Сейнт Бартелеми, Синт Маартен и островите Търкс и Кайкос.

"Ерин вече е катастрофален ураган от пета категория", съобщи NHC, отбелязвайки, че това са изключително опасни бури със скорост на вятъра над 252 км/ч. Ураганът достигна най-високата степен по скалата на Сафир-Симпсън малко повече от 24 часа след като беше класифициран като ураган от първа категория – бърза интензификация, която учените свързват с глобалното затопляне.

През уикенда центърът на бурята се очаква да премине северно от Подветрените острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико, а на 17 август вечерта да се насочи източно от Търкс и Кайкос и югоизточните Бахами, преди да отслабне. В някои райони валежите може да достигнат до 15 сантиметра на кв. м.

Атлантическият сезон на ураганите, който продължава от юни до края на ноември, според американските метеоролози ще бъде по-интензивен от обичайното. Миналата година няколко мощни бури нанесоха сериозни щети в региона, включително ураганът „Хелийн“, отнел живота на над 200 души в югоизточните части на САЩ.

Учени предупреждават, че причиненото от човека изменение на климата – най-вече повишаването на температурите на океаните вследствие на изгарянето на изкопаеми горива – увеличава както вероятността за по-интензивни бури, така и темповете на тяхното бързо засилване.