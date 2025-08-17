"Трябва ни нова техника за гасене на пожари": Говори главен комисар Николай Николов

Според мен наличните хеликоптери на ВВС трябва да се обслужат, да получат необходимото оборудване, за да могат още до година да се включат в гасителните действия при пожари. Голям проблем тук са пилотите - те трябва да имаме специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят. Това каза в ефира на bTV главен комисар Николай Николов - сега съветник към вътрешния министър и дългогодишен вече бивш директор на "Пожарна безопасност и защита на населението".

ОЩЕ: Големи пожари във Варненско и Бургаско, тече евакуация (ВИДЕО)

"Наличните хеликоптери не са добър вариант"

"Успоредно с това трябва да организираме подготовка на млади летци, нови летци и закупуване на такава техника. Да поръчаме такава техника. Специално за гасене на пожари, а не военна, която приспособяваме. Към момента, аз смятам, че този вариант, който имат сегашните самолети "Спартан", не е добър вариант. Самолетите за пожарогасене са специални самолети. От този клас самолети, могат да качат 10-12 повече тона вода", уточни комисар Николов.

"След като направим първата стъпка да възстановим хеликоптерите, да подготвим нови пилоти или тези, които ги имаме, да ги преобучим за гасене, ни трябва да поръчаме специализирана техника. Тази техника ще дойде до 5-6-7 години", каза още той.

ОЩЕ: Даниел Митов отговори на президента: Пожарната авиация не е за МВР, а за България

Николов подчерта необходимостта от обучение и самочувствие при използването на системата за предупреждение BG-Alert и призова хората да следват указанията при евакуация.