Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост. Аз така го разбирам. Това каза в ефира на bTV жената до загиналия в тежката катастрофа с автобус в София д-р Иса Али. Тя сподели, че е в омагьосан кръг. Иска да погребе любимия си. Тялото му обаче може да бъде предадено само на негови роднини, а те са в Сирия. „Те не владеят български и аз няма как да контактувам с тях по тази причина. През приятели контактувам“, обясни тя.

По думите й те няма как да дойдат от Сирия. А без тях – лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан.

Припомняме, че в петък в малките часове на нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт. Има една жертва. Оказа се, че това е д-р Иса Али.

Разказ за минутите преди инцидента

Жената, която не иска да покаже лицето си, споделя, че била с него минути преди трагедията. Иса Али е лекар по образование, преводач по призвание. Пристига в България едва около 20-годишен. У нас завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците. “Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, разказва тя.

Във фаталната вечер той и жената до него били у дома. Телефонът му звъни с молба за помощ. „Каза че трябва да ходи до летището да посрещне някакво семейство“, спомня си тя.

Тръгва с автобус защото няма пари за такси.

След като не се прибира, тя започва да го търси. „На следващия ден към 16 часа следобед разбрах какво е станало от близки“, разказва още тя.

Виолета Иванова
