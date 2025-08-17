Млад мъж загина в района на връх Мусала

Срещата Тръмп-Путин:

Млад мъж на около 30 години е загинал в района на връх Мусала, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. 

Вчера в 13:07 часа е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух", който е установил смъртта на мъжа. До 20:00 часа е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС.

В момента няма информация за инциденти, съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.

Времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 31 градуса.

 

 

