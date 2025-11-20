Домашна смес, с която ще премахнете и най-упоритите петна от фурната

Готвенето на голямо и вкусно ястие започва с чиста кухня. Понякога обаче това изисква малко повече усилия от обикновено - особено ако каните гости на празнична вечеря. Това са моментите, когато почистването на фурната ви вероятно трябва да е в списъка ви със задачи! За щастие, не е нужно да посягате към продукти, пълни с химикали, за да свършите работата. Всичко, от което се нуждаете, е сода бикарбонат и оцет, две естествени съставки, които вероятно вече имате в шкафа си. Това мощно дуо може ефективно да почисти фурната ви от горе до долу, включително решетките.

Трик, с който ще премахнете неприятната миризма от канала на мивката

Въпреки че може да изглежда, че посетителите ще забележат само блестящите ви кухненски плотове , мръсната фурна може да направи вкуса на ястията не толкова приятен. В допълнение към това, всички тези остатъци и мазнини също могат да представляват опасност от пожар.

Ето защо е наложително да поемете контрол и да почиствате фурната си на всеки няколко месеца. Просто вземете чифт ръкавици, празна бутилка със спрей, кърпа, четка и, разбира се, сода бикарбонат и оцет.

Още: Защо хитрите домакини слагат влажна кърпа в хладилника

Приготвяне на смес от сода бикарбонат и оцет

Започнете, като отворите фурната и извадите замърсените решетки. Поставете ги в мивката или ваната, като ги покриете с кърпа отдолу, за да предотвратите надраскване. Поръсете обилно количество сода бикарбонат върху решетките, след което ги напръскайте с оцет. Трябва да се получи приятно шупване! След като дадете на съставките малко време да бълбукат, добавете достатъчно гореща вода, за да покрие решетките. Оставете ги да се накиснат.

А сега за основното събитие - почистването на самата фурна. Първо, избършете всички остатъци от храна от дъното на уреда. След това добавете сода бикарбонат и вода в малка купа, за да получите паста. Използвайте четка или ръка с ръкавица, за да разнесете пастата равномерно в цялата фурна, с изключение на нагревателните елементи. Покрийте всички повърхности с слой от пастата, включително вътрешната страна на вратата. Затворете фурната и я оставете да престои една нощ, ако е възможно, или поне осем часа.

Време е да почистите изсъхналата паста

Още: Как лесно да почистите съдовете от неръждаема стомана без химия

Започнете да избърсвате вътрешността на фурната с влажна кърпа, като я изплаквате в съд, пълен с вода, ако е необходимо. Напръскайте оцет около фурната и продължете да я избърсвате, за да я почистите допълнително. Не забравяйте да сменяте водата, когато е необходимо. За упорити места, помислете за използването на четка. Може да отнеме известно време и усилия, но продължете процеса, докато фурната ви стане чиста и лъскава.

Как да почистите мазнини и замърсявания от дървените шкафове в кухнята

Върнете се до мивката или ваната, където са се накиснали решетките на фурната. Източете водата и след това ги почистете с кърпа. Можете също да използвате инструмент за търкане, ако е необходимо, за труднодостъпни места. След като сте доволни, подсушете ги и ги върнете във фурната. Сега отделете малко време, за да се възхитите на резултатите от целия си упорит труд. Не е ли невероятно какво могат да направят содата за хляб и оцетът? Добре е да знаете, че това почистващо дуо може да съживи и мръсните ви тави за печене.

Още: Как да превърнем кухнята в модерна и функционална зона?

Въпреки че е добра идея да почиствате фурната си редовно, има начини да предотвратите замърсяването ѝ още в началото. Създайте си навик да почиствате разлятите течности веднага след като се появят (когато фурната се е охладила). По този начин те няма да се натрупат и това да се превърне в по-голямо задължение. Покривайте съдовете си, когато е възможно, и използвайте инструменти като торбички за печене, за да държите месото и зеленчуците затворени.