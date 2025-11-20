Спорт:

Домашна смес, с която ще премахнете и най-упоритите петна от фурната

20 ноември 2025, 13:48 часа 0 коментара
Съдържание:

Готвенето на голямо и вкусно ястие започва с чиста кухня. Понякога обаче това изисква малко повече усилия от обикновено - особено ако каните гости на празнична вечеря. Това са моментите, когато почистването на фурната ви вероятно трябва да е в списъка ви със задачи! За щастие, не е нужно да посягате към продукти, пълни с химикали, за да свършите работата. Всичко, от което се нуждаете, е сода бикарбонат и оцет, две естествени съставки, които вероятно вече имате в шкафа си. Това мощно дуо може ефективно  да почисти фурната ви от горе до долу, включително решетките. 

Въпреки че може да изглежда, че посетителите ще забележат само блестящите ви кухненски плотове , мръсната фурна може да направи вкуса на ястията не толкова приятен. В допълнение към това, всички тези остатъци и мазнини също могат да представляват опасност от пожар.

Ето защо е наложително да поемете контрол и да почиствате фурната си на всеки няколко месеца. Просто вземете чифт ръкавици, празна бутилка със спрей, кърпа, четка и, разбира се, сода бикарбонат и оцет.

Приготвяне на смес от сода бикарбонат и оцет

Започнете, като отворите фурната и извадите замърсените решетки. Поставете ги в мивката или ваната, като ги покриете с кърпа отдолу, за да предотвратите надраскване. Поръсете обилно количество сода бикарбонат върху решетките, след което ги напръскайте с оцет. Трябва да се получи приятно шупване! След като дадете на съставките малко време да бълбукат, добавете достатъчно гореща вода, за да покрие решетките. Оставете ги да се накиснат.

А сега за основното събитие - почистването на самата фурна. Първо, избършете всички остатъци от храна от дъното на уреда. След това добавете сода бикарбонат и вода в малка купа, за да получите паста. Използвайте четка или ръка с ръкавица, за да разнесете пастата равномерно в цялата фурна, с изключение на нагревателните елементи. Покрийте всички повърхности с слой от пастата, включително вътрешната страна на вратата. Затворете фурната и я оставете да престои една нощ, ако е възможно, или поне осем часа.

Време е да почистите изсъхналата паста

Започнете да избърсвате вътрешността на фурната с влажна кърпа, като я изплаквате в съд, пълен с вода, ако е необходимо. Напръскайте оцет около фурната и продължете да я избърсвате, за да я почистите допълнително. Не забравяйте да сменяте водата, когато е необходимо. За упорити места, помислете за използването на четка. Може да отнеме известно време и усилия, но продължете процеса, докато фурната ви стане чиста и лъскава.

Върнете се до мивката или ваната, където са се накиснали решетките на фурната. Източете водата и след това ги почистете с кърпа. Можете също да използвате инструмент за търкане, ако е необходимо, за труднодостъпни места. След като сте доволни, подсушете ги и ги върнете във фурната. Сега отделете малко време, за да се възхитите на резултатите от целия си упорит труд. Не е ли невероятно какво могат да направят содата за хляб и оцетът? Добре е да знаете, че това почистващо дуо може да съживи и мръсните ви тави за печене.

Въпреки че е добра идея да почиствате фурната си редовно, има начини да предотвратите замърсяването ѝ още в началото. Създайте си навик да почиствате разлятите течности веднага след като се появят (когато фурната се е охладила). По този начин те няма да се натрупат и това да се превърне в по-голямо задължение. Покривайте съдовете си, когато е възможно, и използвайте инструменти като торбички за печене, за да държите месото и зеленчуците затворени.

 

 

 

 

 

