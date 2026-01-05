Пребил майка си: Мъж е задържан под стража

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 77-годишната си майка. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 30.12.2025 г. около 23,30 часа в апартамент в ж.к. „Гоце Делчев“ в гр. София, обвиняемият П.Т. е нанесъл множество удари с юмрук в областта на главата на своята майка, както и удари с крака в областта на тялото й.

Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл.130, ал.2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор П.Т. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.