Тази любима храна ще детоксикира тялото ви след празниците

Киселото мляко е вид млечен продукт, който осигурява ценни съставки. Киселото мляко се получава от непастьоризирано мляко чрез процеса на млечна ферментация. То има кисел вкус и тази характеристика се дължи на съставките, получени чрез ферментация, които включват млечна киселина, оцетна киселина, етилов алкохол и въглероден диоксид.

Пъпеш с кисело мляко - топ десерт за лятото

Включването на кисело мляко в диетата ви позволява да допълните менюто си с продукти, съдържащи магнезий, калий и калций, както и витамини от група В, витамин А, витамин D и витамин К. Киселото мляко не е висококалоричен продукт – 100 г съдържа средно 50 ккал . Освен това продуктът има нисък гликемичен индекс.

Киселото мляко е продукт, който има благоприятен ефект върху червата. Това се дължи главно на факта, че киселото мляко е естествен пробиотик. Пробиотичните млечнокисели бактерии, които се намират в него, са важни за чревната микрофлора, която подпомага червата, процесите на храносмилане и регенерацията на стомашно-чревния епител. Консумацията на кисело мляко също помага за укрепване на имунната система.

Още: Правим лаборатория за кисело мляко с японци

Експертите казват, че киселото мляко действа като прахосмукачка в червата. Пиенето на кисело мляко подобрява отделянето на храносмилателни сокове и намалява риска от запек. То може също да подобри процеса на изгаряне на мазнини и да бъде полезно за хора, които са на диета за отслабване.

Киселото мляко е отличен източник на пробиотици, калций и протеини.

Освен това е чудесен източник на много витамини и минерали, включително:

Витамин А

Още: Българският микробиолог, който откри бактерията на киселото мляко и го направи световно известно

Витамин B12

Калций

Калий

Йод

Още: С българско участие! Учени подквасиха кисело мляко с мравки

Фосфор

Магнезий

Комбинацията от витамин B12, фосфор, магнезий и калий с протеина, който се съдържа в киселото мляко, може да помогне за здравето на костите. Също така, калцият, калият и магнезият, които киселото мляко съдържа, могат да ви помогнат да поддържате здравословно кръвно налягане и да контролирате хипертонията.

Хранителни вещества на порция

Още: "Те търсят тайната на дълголетието": Село Момчиловци и киселото мляко, което покори Китай

Една чаша нискомаслено, обикновено кисело мляко съдържа:

Калории: 154

Протеин : 13 грама

Мазнини: 4 грама

Още: Тези забулени яйца с кисело мляко са си истинска класика

Въглехидрати: 17 грама

Фибри: 0 грама

Захар: 17 грама

Можете да получите 40% от препоръчителния дневен прием (ДДП) на калций и 50% от ДДП на калий, фосфор и магнезий в една чаша обикновено нискомаслено кисело мляко.

Още: Китайска мания за българско кисело мляко

Размери на порциите

Важно е да проверите съдържанието на мазнини в киселото мляко, когато разглеждате размера на порциите. То може да бъде приготвено с обезмаслено мляко, 2% мляко или дори пълномаслено мляко. В зависимост от съдържанието на мазнини, калориите в киселото мляко могат да варират.

Консумацията на една до две чаши обикновено нискомаслено кисело мляко дневно може да бъде здравословно допълнение към вашата диета, без да затруднява поддържането на теглото ви.

Кога е по-добре да не се приема кисело мляко?

Още: Кой е най-добрият начин за накисване на семена от чиа - във вода или мляко

Няма специфични противопоказания за консумация на кисело мляко, но не се препоръчва да се дава на деца под 10 месеца . Може да се приема и от хора с лактозна непоносимост, тъй като ферментиралите млечни продукти не съдържат тази захар. Важно е обаче да се знае, че е препоръчително да се консумира умерено, защото твърде много може да доведе до храносмилателни проблеми, особено ако не сте свикнали да го консумирате често.