Важни задачи, които трябва да свършите в градината в разгара на зимата

Ако търсите лесен, евтин и устойчив начин да подобрите здравето и продуктивността на почвата в градината си , не изхвърляйте картофените обелки. Често смятани за кухненски отпадъци, картофените обелки всъщност са пълни с хранителни вещества като калий, фосфор, калций и магнезий, които подпомагат по-здравите корени, изобилния цъфтеж и изобилния добив на плодове и зеленчуци. Когато се компостират или превърнат в течен тор, картофените обелки обогатяват структурата на почвата, подобряват задържането на вода и помагат на полезните микроби да процъфтяват, като същевременно намаляват битовите отпадъци и намаляват употребата на синтетични торове. Въпреки че синтетичните торове осигуряват бърз тласък на хранителните вещества, те могат да влошат качеството на почвата с течение на времето, като разрушават микроорганизмите и допринасят за уплътняване, извличане на азот и загуба на органична материя.

Как да използваме картофените обелки в домакинството?

Има няколко лесни начина да използвате картофени обелки в градината си. Можете да ги добавите към компостната си купчина, за да създадете богата на хранителни вещества органична материя, да ги накиснете във вода, за да приготвите тор от картофени обелки за редовно поливане, или да ги изсушите и смелите в бавно освобождаващ се почвен подобрител. Има и няколко растения, които се възползват от хранителните вещества, които те осигуряват, от цветя до зеленчуци и билки.

Домати

Доматите (Solanum lycopersicum) са много хранителни растения и торенето е важна част от отглеждането на най-добрите домати във вашата градина . Те се възползват изключително много от калия и фосфора, които компостираните картофени обелки осигуряват. Фосфорът подпомага енергичния растеж и развитието на плодовете, докато калият играе роля в усвояването на вода, усвояването на хранителни вещества и фотосинтезата. Когато картофените обелки се компостират или се приготвят в разреден тор, те бавно освобождават хранителни вещества, подобрявайки структурата на почвата и микробната активност. Това създава по-здрави корени, по-силни лози и по-високи добиви през вегетационния период.

Чушки

Точно както доматите, сортовете чушки (Capsicum) виреят в богата на хранителни вещества почва, особено по време на цъфтежа и плододаването. Картофените обелки осигуряват калий и фосфор, които подпомагат силното развитие на корените, образуването на цветове и цялостното здраве на растенията. Когато се използват като компост или течен тор, картофените обелки осигуряват и калций и магнезий, основни микроелементи. Прилагането на тор с картофени обелки между цъфтежа и завръзването на плодовете може да подобри вкуса, като се прилага още едно приложение в средата на сезона, за да се поддържа жизнеността.

Ягоди

Ягодовите растения (Fragaria x ananassa) се възползват от фосфора и калия в картофените обелки, които подпомагат здравината на корените и производството на плодове. Най-доброто време за добавяне на компостирани картофени обелки е по време на засаждането, тъй като фосфорът и калият са по-трудни за възстановяване по-късно. Продължаващото добавяне на органична материя е от съществено значение за поддържането на здрава почва за ягодовите растения, а редовната употреба на компост от картофени обелки може да ви помогне да постигнете по-здрава листа и по-обилни плодове през целия вегетационен период.

Босилек

Босилекът (Ocimum basilicum) реагира добре на нежния минерален стимул, осигурен от компостирани картофени обелки. Калият и фосфорът спомагат за насърчаване на буен, листен растеж, по-добър вкус и цялостно здраве на растенията. Когато картофените обелки се компостират и смесват с градинска почва или почвена смес, те също така добавят текстурен баланс към почвата, което спомага за задържането на вода и дренажа. Добавянето на компостирани картофени обелки е чудесен начин да подпомогнете стабилния растеж и да подобрите вкуса на вашата реколта.

Риган

Риганът (Origanum) е лесна за поддръжка билка, но подобно на босилека, тя все пак се възползва от богата на хранителни вещества почва. Картофените обелки осигуряват калий и фосфор, които подпомагат образуването на листа, силата на корените и цъфтежа. Когато се добавят чрез компост, картофените обелки също подобряват задържането на вода и текстурата на почвата. Този бавен, естествен метод на подхранване помага за поддържане на постоянен растеж. Препоръчително е почвата да се обработи по време на засаждането, за да се осигури наличието на хранителни вещества.