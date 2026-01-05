Телефоните не са враг: Мая Бежанска за работата си с деца

В края на всяка година много от знаменитости публично правят обзор на това, което са преживели през изминалите 12 месеца. Равносметка за своята лична година направи и актрисата Мая Бежанска, която сподели опита си от работата с деца в Юндола по време на интервю за NOVA. В "Събуди се" тя разказа за работата си с деца, а също и за новата си роля в предстояща комедийна пиеса. Не само това, но и актрисата обясни защо според нея родителите често са истинският проблем при зависимостта на децата от телефоните.

Телефоните могат да са инструмент за изкуство

По повод лагерите в Юндола, които са нейна лична кауза, Бежанска разказа за невероятното многообразие от деца, които събира – от социални домове, от изолираната помашка общност, както и деца на емигранти, които трудно говорят български. "Там децата общуват чрез играта и изкуството. Темите ни са сериозни – за приятелството, лъжата, добротата, дори за смъртта и мечтите", каза Бежанска.

Снимка: Личен архив

Актрисата изрази интересна позиция относно зависимостта на децата от технологиите, цитирайки известния учител Теодоси Теодосиев (Тео): "Ние сме проблемът в общуването с децата, защото не им четем приказки. В лагерите децата не пипат телефоните си за губене на време – те снимат филми с тях. Проблемът е в родителите, които в заведенията дават телефона на детето, за да не ги занимава".

Тя допълни, че психологът Катюша Павлова чете на децата в лагера книги като "Джонатан Чайката" и те стоят приковани, без да се сещат за устройствата си.

"Авторът борави с гротеската и сатирата. Моят персонаж се казва Горе-Долу – жена, която живее със съпруга си от 26 години и мечтата ѝ за голямата любов е стигнала до битовото „донеси ми чай". Това е смях през болка и тъга", разкри Бежанска за комедията с елементи на абсурд - "Идиотът звъни винаги три пъти", от израелския драматург Ханох Левин.

