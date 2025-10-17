Експерт предупреждава: Ето защо никога не трябва да изливате мазнина в мивката

Много от нас имат навика просто да изливат използваното олио за готвене в мивката след готвене. Но тази на пръв поглед безобидна практика създава огромни проблеми. Според данни, събрани във Великобритания, домакинствата изливат около 18 милиона литра олио за готвене в канала всяка година и почти половината от населението признава, че го прави. Последиците са сериозни и скъпоструващи.

Освен че причинява непосредствени проблеми като запушени тръби в дома, които често изискват скъпи интервенции от водопроводчици, натрупаното масло в канализационната система създава огромни „мастни айсберги“. Тези масивни тапи, които се състоят главно от втвърдено масло и мокри кърпички, могат да блокират цели канализационни мрежи.

Скрита опасност във вашите тръби и околностите

Много хора не знаят какво да правят с отработеното масло, казва Сюзън Маккензи, която рециклира масло от хранително-вкусовата промишленост.

„Маслото запушва канализацията и отводнителните системи, причинявайки множество проблеми за водоснабдителните компании и околната среда. По-голямата част от отработеното масло, което не попадне в канализацията, се изхвърля с обикновените боклуци и се озовава на сметища“, обяснява Макензи.

Освен запушването, нефтените разливи са изключително вредни за водните пътища.

„Когато петролът достигне реки и езера, това е опустошително за дивата природа. Той намалява нивата на кислород във водата, задушава живите същества, прави водата токсична и нарушава цялата екосистема“, добавя тя.

Зехтинът не е изключение

Някои хора вярват, че течните масла, като зехтина, са „по-безопасни“ за разливане, защото остават течни при по-ниски температури. Макензи обаче подчертава, че това е опасно погрешно схващане.

„Никакво масло не бива да се излива в канала“, предупреждава тя.

Дори зехтинът бързо се втвърдява при по-ниски температури, което го прави също толкова вреден, колкото и видимо по-твърдите мазнини, като тези, останали от печене на месо. Зехтинът започва да се помътнява при около 10 градуса по Целзий и се втвърдява при приблизително 3 градуса по Целзий.

„Дори маслата, които остават течни при ниски температури, покриват тръбите, втвърдяват се с времето, улавят други отломки и причиняват запушване. В крайна сметка те все още замърсяват водните ни пътища“, обяснява Макензи.

Коя е правилната алтернатива?

Когато в домакинствата има мазни отпадъци, като например пилешка мас, е обичайно охладената, втвърдена мазнина да се изхвърля в торба за боклук. Но това просто означава, че тя се озовава на сметището, когато всъщност е ценен, високоенергиен ресурс.

Правилният начин да се изхвърли е като се събере маслото.

„Вместо да го изхвърлят, хората могат да събират маслото. Просто го изсипете в буркан или пластмасов контейнер с капак (след като се е охладило!), след което го занесете в двора за рециклиране при следващото си посещение“, съветва Макензи.

От отпадъци до ценно гориво

Когато олиото за готвене се рециклира, то се превръща в биогориво. Заводите за рециклиране могат да произвеждат милиони литри седмично, а това гориво след това се използва за захранване на всичко - от превозни средства до самите рафинерии.

Статистиката е впечатляваща: „Тези 18 милиона литра отработено масло, които се изливат в канализацията, биха могли да се превърнат в повече от 15 милиона литра биодизел. Това би било достатъчно, за да зареди автомобили за повече от 169 милиона километра или 4216 пътувания по света. Освен това би спестило 45 милиона килограма CO2“, казва Макензи.

За разлика от биогоривата, произведени от култури като палмово масло или рапично масло, биогоривата от отпадъчно готварско масло не се конкурират със земята, използвана за отглеждане на храна. Това означава, че те не насърчават разширяването на селското стопанство, обезлесяването или загубата на биоразнообразие.

Биогоривата, произведени от отпадъци, носят огромни икономии на въглерод в сравнение с конвенционалните изкопаеми горива. Биодизелът от използвано олио за готвене произвежда около 80-90% по-малко въглерод от изкопаемия дизел.

Следващия път, когато приключите с готвенето, не забравяйте – бурканът ви с олио не е боклук, а ценен ресурс, който чака да бъде изхвърлен правилно.