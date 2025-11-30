Суперхрани, които да ядете през зимата, за да засилите имунитета си

Това е сезонът на празненствата, грипа и всичко между тях. С падането на температурите и началото на празничния сезон, микробите, дебнещи в тъмното, също се засилват. Повечето хора може да изпитват хрема, настинки и онова постоянно чувство, че са на крачка от разболяване. Как да държите болестите настрана през тази зима? Като ядете правилните храни. Във видеоклип в Instagram, Суман Агарвал, диетолог, обучен в Оксфорд, и квалифициран фитнес експерт, сподели списък с храни, които могат да помогнат за засилване на имунитета и да ви предпазят от болести. „Това са храните, които укрепват имунитета ви, поддържат енергията ви стабилна и ви предпазват от често срещани зимни инфекции, така че се уверете, че са в чинията ви всеки ден“, каза тя. Нека да разгледаме.

Яжте това ежедневно и ще повишите имунитета си светкавично

Зелени листа от горчица

Яжте зелените си зеленчуци, особено горчицата. Тези малки зелени зеленчуци са начело в списъка със зимни храни на Агарвал. „Те са богати на антиоксиданти като A, C и K. Много добри са за имунитета и здравето на сърцето, защото са естествено богати на фибри, подпомагат храносмилането и предотвратяват запек“, каза тя. Горчицата принадлежи към семейство Кръстоцветни (Brassicaceae). Неотдавнашно проучване на изследователи от Селскостопанския университет в Нанкин установи, че зеленчуците от семейство Кръстоцветни, включително броколи, къдраво зеле, зеле и горчица, съдържат множество фитонутриенти.

Проучването, публикувано в списание Horticulture Research , установи, че глюкозинолатите, витамините, каротеноидите, фенолите и основните минерали могат да намалят риска от рак , сърдечно-съдови заболявания и други хронични състояния.

Храна, която лекува възпаления и подсилва имунитета - и я има във всяка кухня

Сусам

Друг основен продукт в кухнята, сусамът, използван както в сладки, така и в солени ястия, е суперхрана. „Сусамовите семена са термогенни, което означава, че те естествено генерират топлина в тялото ви. Те имат най-високо съдържание на калций сред всички семена - 975 мг само в 100 грама“, каза тя. Доклад от среща на Американската сърдечна асоциация от 2012 г. също така установява, че сусамовото масло е свързано със значително понижаване на кръвното налягане и подобрени нива на холестерола .

Прясна куркума

Според диетологът, куркумата, популярна подправка, използвана в азиатските кухни, е и зимна суперхрана. Тя отбеляза, че тази жълта подправка „е богата на антиоксиданти, има противовъзпалителни свойства и повишава имунитета“. Преглед на няколко проучвания от 2023 г. показва, че куркумата съдържа няколко биоактивни съединения, които подобряват здравето на червата и имунната система. Агарвал разкри, че обича да добавя куркума към чая си. „Моят зимен чай се прави от настърган джинджифил и куркума, може би половин чаена лъжичка, и като се добавя малко мед и лайм. Този зимен чай намалява газовете и подуването на корема и е една от най-добрите противовъзпалителни напитки, които можете да пиете през зимата“, каза тя.