Есента е тяхното време: Как да изгоните миризливките от дома си

Какво представляват миризливките и как да се отървете от тях?

С настъпването на есента идват и те - миризливките, които влизат в домовете ни, по терасите, пълзят по стените, по дрехите, качват се по прозорците, блъскат се в лампи и разпространяват неприятна миризма.

Те са насекоми, известни с щитовидния си вид, силния си полет и, разбира се – миризмата, която издават, когато са заплашени. Оттук и името им – вонящи буболечки.

Миризливките (Halyomorpha halys) се появява все по-често в домовете ни, особено през есента. Това е инвазивен вид насекомо, което няма естествени врагове. Храни се с плодове и зеленчуци, но не може да навреди на хора или животни. Не жиле, не хапе и не пренася болести.

Най-големият проблем е, че масово влиза в къщи и апартаменти, търсейки топло и сухо място за зимен сън.

Защо се наричат ​​миризливките?

Тези насекоми имат ароматни жлези, които използват като защита. Когато бъдат обезпокоени, те излъчват интензивен аромат, описван като смес от бадеми и кориандър. Въпреки че не е отровен, ароматът може да се задържи в стаята с часове.

Какво привлича вонящи буболечки в къщата?

Те обичат топлината и светлината. Най-често влизат в домове, тавани, навеси или пукнатини в стени през есента. Остават там до пролетта, криейки се в сухи и топли места.

Как да предотвратим навлизането на вонящи буболечки?

Проверете и запечатайте пукнатини в прозорци, врати и стени.

Поправете повредени мрежи на прозорци.

Изключете или затъмнете външното осветление – особено светлините, които привличат насекоми.

Използвайте топли жълти крушки вместо студени бели.

Как да се отървем от вонящи буболечки в къщата?

Ако ги намерите в апартамент или къща:

Не ги стискайте, тъй като ще отделят неприятна миризма.

Съберете ги в кърпичка или купа и ги изнесете навън.

Можете да използвате прахосмукачка, но имайте предвид, че миризмата ще остане в торбичката.

Вонящите буболечки се отблъскват от ароматите на цитрусови плодове, мента, чесън и карамфил – използвайте етерични масла или кори.

Миризливката е неприятен гост, но е безобидна. Ако се появи в дома ви, най-добре е да реагирате спокойно и да я премахнете хуманно. Превенцията е ключова – затворените пукнатини и намаленото осветление могат да ви предпазят от тяхното „нашествие“ през есента.