Съветът, който Димитър Пенев дал на Христо Янев в последния им разговор

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев разкри за последния си разговор с Димитър Пенев преди дербито с Левски през есенния полусезон, което "червените" спечелиха с 1:0. Янев и футболистите на ЦСКА присъстваха на поклонението пред Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари. А пред журналисти треньорът на ЦСКА разкри, че потърсил съвета на Пенев за Вечното дерби, а той му казал да направи това, което чувства със сърцето си, защото прави нещо, което обича.

Пенев към Христо Янев: Направи ми кафе само ако го изпиеш с мен

"Последният път, в който си говорихме двамата с него, беше преди мача с Левски. Аз го попитах какво смята за правилно да направим в този мач, а той ми каза да направя това, което чувствам със сърцето си, защото правя нещо, което обичам. След това го попитах дали иска да му направим кафе, а той отговори, че може, само ако го изпия с него", разказа Христо Янев.

Още: Героите от САЩ' 94 изпратиха Димитър Пенев с аплодисменти (ВИДЕО)

Треньорът на "червените" изтъкна, че добрината е отличавала Димитър Пенев. "Без значение колко далеч иска да стигне всеки от нас, трябва да бъдем добри като хора, да бъдем смирени и да не позволяваме в моменти, в които постигаме резултати или сме на дъното, да забравяме най-важното - да бъдем хора."

"Той винаги беше позитивен и смирен. Никога не изтъкваше това, което е постигнал, колкото и голямо да е било. Винаги гледаше да направи обстановката около нас спокойна. Димитър Пенев не само е велик треньор, но е и пример за човечност и скромност", каза още Христо Янев.

Още: Паро Никодимов за Димитър Пенев: Велика личност, България загуби невероятен човек и професионалист