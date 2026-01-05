Култ към личността: Тръмп променя символите на американската власт

След завръщането си в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп не се ограничи само до мирни преговори по света или борбата с мигрантите. Едновременно с това той се ангажира да промени културния и символичен пейзаж на Съединените щати. Освен това, Тръмп все по-ясно заявява, че съществуващите президентски правомощия и неизказани ограничения са твърде ограничаващи за него. През последната година това се прояви в редица спорни жестове – от символични културни решения до демонстративни публични действия, считани преди за неприемливи за президентите на САЩ.

Център за изкуства „Тръмп“

Един от най-големите скандали в този контекст избухна през декември. Става въпрос за преименуването на Националния център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“. На 18 декември 2025 г. прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви, че отсега нататък той ще бъде известен като Център „Тръмп-Кенеди“. Центърът е създаден през 1964 г. като „публичен паметник“ на президента Джон Ф. Кенеди. В центъра се провеждат множество културни събития и е дом на Националния симфоничен оркестър и Вашингтонската национална опера. Именно затова преименуването му предизвика силна реакция. В продължение на десетилетия той съществуваше извън сферата на текущата политика и символизираше приемствеността на американската демокрация.

Официалното обяснение за решението беше, че Тръмп е осигурил над 250 милиона долара федерални средства за обновяването на Центъра. Само бюджетното финансиране обаче никога не е било основа за преименуване на национални паметници.

Междувременно критиците на Тръмп възприеха този жест като обида към паметта на Кенеди. Както отбелязва колумнистът на Washington Post Филип Кеникът, националните културни места, създадени като безпартийни паметници, не трябва да стават част от политическото самовъзхваляване на действащия президент. Някои музиканти и актьори обявиха бойкот, отменяйки събития.

Парад за рожден ден

През юни 2025 г. във Вашингтон се проведе голям военен парад, посветен на 250-годишнината на американската армия. Той съвпадна с рождения ден на Тръмп, 14 юни, когато той навърши 79 години. Този ден е и национален празник. Личното присъствие на президента в центъра на вниманието превърна събитието в лично. Над 6000 войници, бронирани машини, артилерийски системи и дронове маршируваха по главната улица на американската столица. Въпреки войните по света обаче, Съединените щати нямат редовна традиция да провеждат паради в мирно време, както е във Франция или Русия. Според критиците това е направило събитието особено дисонантно с американската политическа култура. Историкът Джошуа Зайц отбеляза пред NPR, че подобни събития „изглеждат като нещо, което бихте очаквали да видите в страни като Северна Корея или бившия Съветски съюз“.

Освен това, според различни оценки, цената на парада е била между 25-45 милиона долара. Това предизвика възмущение на фона на съкращенията в социални програми като здравеопазването и помощите за ветерани. Самият Тръмп стоеше на подиума на парада, жестикулираше енергично, поздравяваше и според околните изглеждаше доволен от демонстрацията на сила, припомня РБК-Украйна.

Място за бал

Друго спорно действие на американският президент е разрушаването на Източното крило на Белия дом. На негово място ще бъде построена масивна бална зала с площ над 8000 квадратни метра. Това е най-голямата структурна промяна в Белия дом след ремонтите по ерата на Труман от 1948 до 1952 г. Тръмп не взе това решение сам, но активно промотира идеята. Според него Източната зала (най-голямата зала в Белия дом) е твърде малка за държавни приеми и че президентите са мечтали за голяма бална зала повече от 150 години. В същото време никой от неговите предшественици не се е опитвал да реализира тази идея във форма, толкова наподобяваща собствените им частни имения.

Проектът е вдъхновен от позлатените зали на частното имение на Тръмп, Мар-а-Лаго. Той многократно го е наричал „едно от най-красивите места в света“ и модел за това каква трябва да бъде една държавна резиденция. Нещо повече, Тръмп участва дори в най-малките детайли на строителството. Например, той лично е избрал мрамора за аудиторията. Строителните разходи се оценяват на 200-300 милиона долара и се финансират частно от самия Тръмп и „патриотични дарители“. Сред спонсорите на реконструкцията са големи технологични компании като Apple, Amazon и Meta.

Критика

Архитектурните и културни критици в Съединените щати реагираха скептично на идеята за бална зала. Колумнистът на Washington Post Филип Кеникът многократно е наричал стила, който Тръмп култивира в Mar-a-Lago, „естетика на излишеството“, която е подходяща повече за частните клубове за милиардери, отколкото за сдържаната символика на демократичната власт.

От своя страна, архитектурният критик на New York Times Майкъл Кимелман пише, че очарованието на Тръмп от позлатата и мащаба е „визуален израз на егото“, където размерът и блясъкът заместват историческия контекст и функцията на пространството.

No kings

Реакцията на действията на Тръмп не се ограничи до критично медийно отразяване. През последната година в различни градове на САЩ се проведоха протести под лозунга No kings! (Без крале). Участниците се противопоставиха на „култа към личността“ и опитите президентството да се превърне в инструмент за самовъзвеличаване. Протестиращите отбелязаха, че в една република няма място за символи, свързани с монархии или авторитарни режими. Освен това самият Тръмп и неговите съюзници многократно са изобразявали президента на САЩ като монарх.

Опозиционните демократи в Конгреса също се опитват да реагират, но по-систематично. Няколко членове на Конгреса внесоха законопроекти, които биха ограничили правото на президента едностранно да инициира преименуването на федерални институции и паметници, особено тези със статут на национално наследство.

Междувременно обществени организации и отделни творци заведоха дела, оспорвайки както процедурите за вземане на решения, така и потенциалното нарушение на принципа на политически неутралитет на културните институции.

